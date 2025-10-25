La Fe forma a futuros especialistas en trasplantes con prácticas de simulación de gran realismo

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe acoge la séptima edición del Curso de Donación y Trasplante en Anestesiología y Reanimación, que incluye sesiones prácticas en simuladores para entrenar el mantenimiento del donante, la comunicación de malas noticias y el diagnóstico de muerte encefálica. El curso, organizado por la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor con el apoyo de la Organización Nacional de Trasplantes, reúne a médicos internos residentes y facultativos de anestesia con el objetivo de prepararlos para incorporarse a los equipos de trasplantes. Las prácticas se realizan en las salas de simulación del hospital y los participantes deben superar el último día un examen tipo test con un 60 % de respuestas correctas para obtener la calificación de apto.

Técnicas, legalidad y ética

La formación aborda desde los aspectos éticos y legales de la donación hasta las últimas técnicas en donación en asistolia no controlada (cuando el donante sufre una parada cardiorrespiratoria inesperada) y las implicaciones anestésicas en trasplantes de corazón, pulmón, hígado o riñón.

Cirugía de trasplante de un órgano en un hospital valenciano, en una imagen de archivo / LLUÍS PÉREZ

El programa incluye mesas redondas con especialistas de centros de referencia como el Hospital Universitario Puerta de Hierro, el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.

La directora de la ONT, Beatriz Domínguez, ha inaugurado el encuentro junto al coordinador autonómico de trasplantes de la Comunitat Valenciana, Rafael Badenes; el gerente del hospital, José Luis Poveda; el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación, Javier García Fernández; la jefa de Servicio de Anestesiología y Reanimación, Pilar Argente, y la coordinadora de Trasplantes de La Fe, Ana Tur.

Récord nacional

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe es el centro con mayor actividad trasplantadora de España, según los últimos datos disponibles de 2024, con 395 personas trasplantadas. Lidera los trasplantes cardíacos (47), hepáticos (105) y ha batido su propia marca de trasplantes pulmonares (100).

También encabeza las donaciones en la Comunitat Valenciana con 56 donantes y fue pionero en la donación en asistolia controlada con recuperación cardíaca, incluyendo procedimientos infantiles únicos en el país. “El proceso de donación se gesta a partir de una historia personal de pérdida, pero también de esperanza, impulsada por la generosidad de los donantes y el trabajo conjunto de los profesionales sanitarios”, ha recordado el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Sur y de La Fe, José Luis Poveda.