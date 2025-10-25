Hugo Morán pide a Mazón que se abstenga de acudir al funeral de Estado

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha criticado por su gestión de la dana al presidente valenciano, Carlos Mazón, cuya comparecencia en la comisión de investigación del Congreso “servirá para distraer la atención, aunque es mejor que el silencio”, y ha valorado que “la única persona” que estaba con él el fatídico día también dé explicaciones.

En una entrevista con EFE, Morán ha asegurado que “indudablemente en aquellas horas fatídicas, excepto el presidente Mazón, la persona que en principio daba las explicaciones que se han dado, porque lo que se ha dicho hasta ahora es que estaban juntos durante todo ese tiempo, la única persona, aparte de Mazon que puede dar algunas explicaciones es la periodista, y es razonable que comparezca”.

Además, el responsable de la Secretaría de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica ha hecho repaso de “las lecciones” aprendidas de la dana para que no se repita, además de las causas de las inundaciones, y ha destacado el compromiso del Gobierno en esta legislatura con la elaboración de los planes hidrológicos 2027-2033.

Preguntado sobre la petición a Mazón por parte de la asociación de víctimas de la dana para que el president no acuda al funeral de Estado, Morán ha señalado: "En un acto de estas dimensiones, el acudir o no acudir tiene que estar ligado a la conciencia de cada uno, pero quien hasta hoy ha sido incapaz de asumir el dolor de las víctimas y de reconocer la responsabilidad en lo sucedido que ahora pretenda comparecer como si nada hubiese sucedido, no me parece presentable. Por responsabilidad, por conciencia, debería abstenerse de asistir", ha reflexionado.

Sobre la causa de las inundaciones, el Secretario de Medio Ambiente ha situado el foco en "la enorme discrecionalidad a lo largo de décadas en la ocupación del territorio. Se ha construido ignorando los mapas", ha lamentado. "La catástrofe se ha debido a la omisión en la toma de decisiones por parte de las administraciones que tienen la responsabilidad en la gestión de la ordenación del territorio. Me indigna que el que tiene la responsabilidad de tomar decisiones no lo haga; cuando uno tiene que prohibir los usos en el dominio público hidráulico por los riesgos que suponen las avenidas, debe ser consciente de que su responsabilidad alcanza a la toma de decisiones, no a contentar a todo el mundo", ha añadido Morán.

Obra nueva en zonas inundables

Llegados a este punto, ¿se ha solventado el problema?¿Se sigue construyendo en zonas inundables? El político asturiano ha explicado que que la Administración General del Estado carece de competencias en materia de ordenación del territorio, "tiene competencias en la legislación básica y en la determinación de algunas orientaciones de carácter general en el caso de los suelos inundables".

Las competencias del Estado, afirma, son las confederaciones hidrográficas que determinan mediante cartografía el alcance de los suelos inundables en sus distintas categorías, y esos mapas deben trasladarse o bien a los planes de ordenación del territorio de las comunidades autónomas o bien a los planes generales de ordenación urbana de los ayuntamientos. "Hasta ahora todo esto se dejaba al buen entendimiento de que en términos de lealtad y respeto institucional, todo esto debería de funcionar con absoluta normalidad. Sin embargo, no ha dado resultados y a las pruebas, desgraciadamente, tenemos que remitirnos", ha lamentado el exalcalde de Lena.

Finalmente, sobre las prioridades del ministerio para los próximos meses, Morán cuenta que están elaborando los planes hidrológicos del siguiente ciclo (2027-2033), el eje central de la estructura de trabajo, y que deben de culminar en la recta final de la legislatura. "La planificación hidrológica es un elemento sistémico en términos ambientales, sociales y económicos del país", argumenta. "También estamos involucrados en la modernización de sistemas de gestión meteorológicos, sin olvidarnos de la implementación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, que supone desplegar todos los planes de inversión a nivel nacional y que hay que culminar en junio de 2026", cierra.