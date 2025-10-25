Las imágenes de satélite muestran el aumento relámpago de la concentración de clorofila en l’Albufera

No es una fotografía aérea sino una imagen de satélite que marca con colores diferentes los diferentes niveles de concentración, pero no deja lugar a dudas: la concentración de clorofila en la laguna de l’Albufera aumentó de forma exponencial entre septiembre y octubre de este año. Así lo revela una serie de imágenes satelitales del lago tomadas en el marco de un convenio entre la Universitat de València y la Confederación Hidrográfica del Júcar incluida en el Plan de actuaciones integradas para la recuperación y mejora de la resiliencia de l'Albufera que ha presentado este viernes en València la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El documento del Ministerio, que ha concitado un acuerdo hasta ahora inédito con el Consell, como ha reconocido el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, desglosa las líneas maestras para aumentar la resiliencia del Parc Natural ante potenciales catástrofes naturales o fenómenos meteorológicos extremos como la dana del pasado 29 de octubre. Uno de esos ejes de acción es la evaluación del estado del agua en la laguna, y en esta sección se incluyen, como ejemplo de esta evaluación, estas imágenes satelitales. Son fruto de un convenio entre la UV y la CHJ firmado en 2024 y que continúa hasta 2026. Se trata de imágenes libres de nubes pero no fotografías: los colores no son los que se ven en el lago sino indicadores de clorofila.

Imágenes que muestran la concentración de clorofila y su evolución / MITECO

Relacionado con los arrozales

En las imágenes se puede apreciar cómo el aumento de clorofila se da de forma muy rápida, y el momento en que este indicador se dispara no es casual, sino que está relacionado con uno de los usos del Parc Natural: el agrícola. En concreto, con los arrozales.

En la primera imagen, acababa de producirse el vaciado de los arrozales. El hecho de que los campos de arroz estén en la fase de inundación limpia el agua y mejora su calidad al permitir que fluya por todo el sistema de l’Albufera y no se estanque. Pero con el vaciado de los arrozales, que se produjo durante los primeros días de septiembre, el agua pierde movilidad por el espacio natural y crece la clorofila. Las imágenes de satélite confirman este incremento veloz de estas concentraciones.

L'Albufera / Francisco Calabuig

Sulfatos, magnesio, calcio y fósforo

En l’Albufera, según indica el plan que ha presentado Aagesen, los contaminantes que presentan concentraciones más altas o incumplimientos de la norma de calidad ambiental son sulfatos, magnesio disuelto, glifosato, calcio disuelto y fósforo total. Las acequias donde mayores concentraciones de estos nutrientes se registran son Albufera Norte-Port de Catarroja, Albufera Oeste- Font de Mariano, Albufera Norte- Ravisanxo, Albufera Sur- Alqueresia (Forner) y Albufera Norte- Nova Alfafar.

Es el resultado del seguimiento casi continuo que se ha hecho tras la dana del pasado 29 de octubre. En concreto, se han llevado a cabo tomas de muestras y análisis en cuatro puntos del lago y 16 puntos en las principales acequias que aportan agua al mismo, con frecuencia semanal durante los meses de noviembre y diciembre de 2024, y enero de 2025. Se hicieron ocho muestreos en el lago y nueve en las acequias y más de 4.000 analíticas por muestreo.

En ellas, se analizan parámetros fisicoquímicos generales, además de la presencia de metales, iones, plaguicidas, hidrocarburos, contaminantes orgánicos volátiles, y otros contaminantes de origen industrial. El importe total asciende a 207.000 euros. Además, se está ejecutando un nuevo plan de seguimiento durante un año, que incluye los mismos puntos, pero con mayor frecuencia de muestreo mensual. El importe extra de este seguimiento es de 214.000 euros más.

Imagen de l'Albufera / Francisco Calabuig

La eutrofización, problema recurrente

El incremento de la clorofila es indicador de eutrofización, uno de los problemas recurrentes de l’Albufera. La eutrofización es la concentración de fósforo y nitrógeno en grandes cantidades, fruto, generalmente, de la actividad humana en el entorno natural. Los nitratos y fosfatos suelen proceder de fertilizantes agrícolas, aguas residuales o vertidos industriales. con la existencia de tantos nutrientes, las algas crecen de forma descontrolada, lo que implica que la luz solar tiene más dificultad para penetrar en las capas más profundas del lago. Como consecuencia, las plantas acuáticas del fondo no pueden hacer la fotosíntesis y mueren. Esta descomposición, a su vez, provoca la falta de oxígeno o anoxia en el agua, lo que a su vez genera mortalidad de otras especies, sobre todo de peces.