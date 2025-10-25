Vaivén
Mompó en campaña: se sube a la ola de los vídeos
El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que resume el pleno del jueves de la institución provincial.
El vídeo tiene su miga, porque en él Mompó (PP) defiende la política "sin sectarismos" que ha llevado a aprobar una petición a la CHJ a acelerar las obras antirriadas. Lo que no menciona es que la moción salió adelante porque incluía que la solicitud fuera también hacia la Generalitat.
El vídeo cuenta con una elaboración visual no al alcance de principiantes, ya que al principio se surperponen tres imágenes de Mompó dando explicaciones del pleno y de las propuestas rechazadas por la oposición con el apoyo de Vox.
Las explicaciones llegan horas antes de que el presidente de la diputación presente su proyecto político en sociedad: el próximo lunes en un desayuno informativo. A saber si es el inicio de una carrera a algo más que presidente provincial del PP.
