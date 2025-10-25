Natàlia Enguix: "La izquierda se ha cargado a sus líderes: ojalá Oltra viniera con Ens Uneix a València"

Andreotti hablaba de amigos, conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido. Después del Congreso de memoria de esta semana, haría falta una nueva categoría para hablar de lo suyo con el PSPV.

Estamos en un posición incómoda para el resto de partidos. Somos un partido independiente, de izquierdas, que gobernamos con la derecha y eso incomoda tanto a una parte como a la otra. No saben dónde ubicarnos. Defendemos la memoria democrática igual que defendemos la igualdad. Nuestra relación con el PSPV no es tan buena como nos gustaría que fuera, porque los enemigos no somos nosotros, es Vox, es la ultraderecha y creo que deberíamos encontrar puntos de unión. Nosotros tomamos una decisión en un momento determinado, por errores del Partido Socialista. El PP fue más inteligente y supo negociar mejor. Perdió una oportunidad por el sectarismo de pensar que es el único partido que puede liderar una serie de banderas.

¿Cómo valora el Congreso? ¿Cree que ha cumplido con el objetivo que tenía o ha quedado deslucido por la ausencia de Zapatero?

Ha ido muy bien porque teníamos ponentes de mucho nivel. Se han volcado las asociaciones memorialistas, el mundo académico, la universidad, la gente joven, los expertos internacionales que han venido. Lo que está claro es quién no ha estado y han intentado boicotear el Congreso con el único fin de hacernos daño a nosotros, no al PP.

Vicent Mompó [presidente de la diputación, del PP] ha inaugurado un congreso en el que hemos oído al relator de la ONU criticar la ley de concordia del Consell. Han arrastrado al PP a su terreno: ¿Se cree a Mompó o defendería otras ideas si se lo pidiera Vox?

Lo que pasa aquí no pasa en la Generalitat y ellos prefirieron gobernar con Ens Uneix antes que gobernar con Vox. Y eso demuestra el talante de una persona. Más allá de ser moderado, pienso que es una persona inteligente que sabe con quién está gobernando. Y sabe que hay un pacto de gobierno y que cuando ese pacto de gobierno se produjo sabía lo que iba a pasar. El PP está siendo más inteligente que el PSPV, porque nosotros no blanqueamos a nadie. Nosotros llevamos a cabo nuestras políticas.

¿Cree que sería mejor president de la Generalitat que Mazón?

Yo creo que sería un buen presidente. El día de la dana estaba atendiendo a su pueblo. Luego, recorriendo todos los pueblos desde las ocho de la mañana. Esa visión municipalista es la base de todo. Estés donde estés, estés en un ministerio, estés en la Generalitat. ¿Que si sería mejor president que Mazón? Pues no lo sé, pero por lo menos él tiene esa visión municipalista que para nosotros es tan importante para gestionar. Al final tú estás trabajando para las personas y cuando las personas tienen problemas, el primero que tienes que estar ahí eres tú.

Se acerca la negociación presupuestaria. Con este clima con el PSPV les va a tocar aprobar las cuentas con Vox.

Desde el primer momento que entramos a gobernar nuestra línea roja era Vox y sigue siendo Vox. Y el primer año que nos sentamos a negociar los presupuestos, la línea roja era Vox. Lo que pasa es que el PSPV y Compromís, pero principalmente el PSPV, se cerró en banda a negociar con nosotros. Esa es la estrategia que tenían: evidenciar que necesitábamos a Vox. La segunda vez, con la excepcionalidad que suponía la Dana, votó a favor. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a sentar con todos. Nuestra línea roja sigue siendo Vox. El Gobierno tiene prorrogados los presupuestos y Sánchez sigue siendo presidente. No pasa nada.

Desde el 29 de octubre la sensación es de legislatura agotada. ¿Qué se puede esperar de la Diputación hasta 2027?

La dana lo ha cambiado todo. Este último año hemos estado prácticamente volcados en ayudar a los municipios. En cuanto a gestión, de nuestras áreas queda que el plan de inversiones se ejecute en su totalidad, y dejar asentadas dos áreas importantes: igualdad y memoria democrática, que formen parte como materias o delegaciones transversales. También comarcalizar la diputación. Uno de nuestros proyectos estrella es abrir oficinas comarcales.

Se cumple un año de la dana. ¿Qué nota les pone a los políticos?

Ha fallado la clase política. En los primeros momentos decíamos: pensamos que tenemos aquí un aparato súper potente que es el gobierno autonómico pero esto ha sido tan gordo… Falta personal en muchos casos, hemos creado un sistema burocrático que protege a los políticos y a los funcionarios, pero que también tiene muchas desventajas en cuanto a la rapidez en la gestión. Ha sido una prueba de fuego para los políticos y creo que tenemos que aprender mucho del municipalismo, de los alcaldes y alcaldesas.

Hemos superado el ecuador de la legislatura y todo mira ya a mayo de 2027. Un 80% de la ciudadanía pide la dimisión de Mazón. ¿Teme Ens Uneix que les pueda pasar factura la foto, ese acuerdo con el PP?

No sabemos lo que pasará. Nos la jugábamos cuando hicimos esto. Lo natural era que gobernáramos con el PSPV. Nosotros tuvimos claro qué era lo que más le beneficiaba a la gente que nos había votado, a la gente de Ontinyent y la Vall D'albaida, porque nosotros estamos aquí gracias a su voto. Ahora, tenemos una visión más amplia para trabajar para todas las comarcas. Pero cuando entramos aquí tenemos un interés en concreto. Nuestro relato fue que quien gobernaba la Generalitat era el PP, que nosotros teníamos proyectos importantes pendientes de ejecutarse como era el Hospital o el Palau de Justícia de Ontinyent, y que para nosotros primaban más los intereses de Ontinyent y de la Vall d'Albaida que nuestra propia ideología, siempre teniendo en cuenta que gobernáramos con quien gobernáramos nosotros íbamos a llevar a cabo nuestras políticas. Esperemos que la gente lo entienda. Pero quien nos vota, nos vota allí, y tiene que evaluar lo que nosotros estos cuatro años hemos hecho en Ontinyent: si les parece bien o si les parece mal todas las inversiones que estamos llevando. Si hemos sido capaces de, dentro de esta situación anormal, mantener nuestros principios, nuestras políticas progresistas tanto en Ontinyent como aquí.

¿En una política como la actual, puede triunfar un proyecto de suma de partidos independientes a nivel autonómico como Unión Municipalista, con toda esta polarización?

Estamos esperanzados en que sí, en que se baje el listón electoral, que partidos como el nuestro podamos entrar a formar parte de las Corts, porque creo que aportamos más que restamos. Saben que somos gente progresista, pero no somos sectarios. El PP tiene que entender que nosotros somos un socio de gobierno que les beneficia, que les aporta más que Vox. Lo hemos demostrado. Al PP lo vamos a poner en una tesitura, en saber hacia dónde quieren también ir ellos y qué tipo de socios de gobierno quieren en un futuro hipotético.

¿Esperan a Mónica Oltra como agua de mayo para esa cita?

Ojalá. Siempre lo hemos dicho. Nos gustaría que Mónica Oltra estuviera en Ens Uneix. Su propio partido cometió un error. No hay tantos líderes y lideresas que atraigan a masas. Y a los líderes hay que cuidarlos. Lo que ha hecho la izquierda es cargarse a sus líderes y a sus líderesas. Ya lo hizo el PSPV con Jorge Rodríguez y Compromís con Mónica Oltra. Ellos piensan que el aparato lo puede todo y quien puede ganar unas elecciones son las personas. Han perdido a dos personas que podían ahora mismo estar en la Generalitat. No sé cuántos años pasarán hasta que veamos esos perfiles que se han quedado por el camino. Ojalá ella se viniera con nosotros a Ens Uneix y aprovechar su potencial en el Ayuntamiento de Valencia.