El personal de la UCI de la Fe alerta del "colapso sanitario" por el cambio sus trabajadores

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital La Fe de València sufrirá un cambio de personal -algunos ya se han producido- con la adjudicación de plazas de Enfermería de las ofertas públicas de empleo (OPE) pendientes de resolver. Los interinos serán reemplazados por los funcionarios que hayan obtenido plaza en el proceso público y elijan la UCI como destino, lo que preocupa al actual personal quien alerta sobre el posible "riesgo de colapso sanitario" en el servicio, especialmente en el de neonatal, por la "falta de experiencia" de los profesionales que se incorporen al servicio.

Por eso, el personal de Enfermería y TCAE pide un "blindaje total" de los servicios críticos y especiales y solicitan a Sanidad "la creación de perfiles concretos" que tengan en cuenta las habilidades necesarias para ejercer en la UCI. Sería un trato especial similar al que el departamento de Marciano Gómez otorga al personal médico en las plazas de característica específicas, en las que se demanda acreditar una serie de experiencia o certificados de capacidades como requisito. En realidad, lo que piden en un comunicado remitido a Levante-EMV, es que estos sanitarios "deben consolidar en su actual puesto de trabajo", independientemente del proceso de las OPEs.

Años de experiencia

"Se trata de servicios en los que se tardan años en conseguir la experiencia necesaria -, expresa Verónica, una de las trabajadoras actuales de la UCI-. En el año 2005, cuando se realizó la última consolidación, se reemplazó a la mayoría del personal y fue un caos". Por eso, relata que los facultativos del hospital "no quieren gente nueva, sino a las que tenemos experiencia".

Los nuevos profesionales sustituirán a algunos que llevan hasta 24 años trabajando en la unidad, los cuales quieren quedarse "por el bien de los pacientes" y "por la estabilidad de los equipos sanitarios"; podrían haber consolidado a través de las OPEs. En el comunicado, alertan del riesgo a "comprometer gravemente la seguridad del paciente y la calidad asistencial", en caso de no realizar "una transición planificada". Finalizan el mismo pidiendo a "la dirección del hospital compromiso y apoyo real".

Sin afectación

Fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad rechazan la preocupación transmitida por este grupo de sanitarios al explicar que "más del 80 % de los profesionales recientemente incorporados cuentan con el perfil, la formación y la experiencia requeridos en cuidados críticos". En este sentido, trasladan tranquilidad porque la asistencia en la UCI "no se ha visto afectada por la incorporación de nuevo personal" y, por tanto, "la calidad y la seguridad asistencial de los pacientes se han mantenido en todo momento".

Falta de personal en Enfermería

La Junta de Personal de la Fe denunciaba este viernes la "nefasta gestión" y el "caos" generado en las incorporaciones de las OPE y pedía a la gerencia del centro asumir "la gravedad de los hechos y depurar responsabilidades de forma inmediata". Entre otras cuestiones, señalan la "absoluta falta de transparencia" y lanzan críticas por obligar a los profesionales de TCAE a realizar colas de asignación de plazas como si fuera una "lotería por orden de llegada".

La resolución de las OPEs en la especialidad de Enfermería está generando otros problemas en la sanidad pública valenciana al margen de este asunto concreto del hospital de Malilla. Satse ha denunciado la falta de personal por la incorporación de 6.200 enfermeras y enfermeros de las OPEs; se trata de casi el 40 % de la plantilla que tiene de plazo hasta el 2 de noviembre para incorporarse en su nuevo puesto de trabajo. Según el sindicato, este trámite administrativo ha coincidido con la parte "más importante de la campaña de vacunación" de la gripe y la covid, la cual comenzó el pasado 1 de octubre para los colectivos vulnerables y los menores de Infantil en los colegios y que, desde el pasado día 15, se ha abierto al resto de la población.

Inicio de campaña de la vacunación de la gripe en el Ceip Fernando de los Ríos de Burjassot. / Miguel Ángel Montesinos

"Conselleria debería haber contratado enfermeras a través de la bolsa de trabajo para minimizar el impacto de la falta de enfermeras", afirman en un comunicado, en el que también critican que la Generalitat haya finalizado tres procesos diferentes -el concurso de traslados, la OPE del 2017-2018 y la OPE 2022- a la vez y "no en un plazo de tiempo aceptable". Lo cierto es que se trata de procesos abiertos desde la época del Botànic y que están consolidando más de 53.000 plazas sanitarias, algunas pendientes desde hace cuatro años.