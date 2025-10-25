Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

À Punt emite "Corregudes mítiques" y no la manifestación contra Mazón un año después de la riada

Mientras miles de personas coreaban "Mazón dimisión" por el centro de València, la televisión autonómica mostraba al exvicepresidente del Consell Vicente Barrera toreando.

Un fotograma de la emisión de &quot;Corregudes mítiques&quot; que emitía una faena del torero Vicente Barrera, exvicepresidente del Consell.

Un fotograma de la emisión de "Corregudes mítiques" que emitía una faena del torero Vicente Barrera, exvicepresidente del Consell. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La televisión autonómica À Punt recurrió a las enlatadas Corregudes mítiques. Las presenta así: corridas de toros que "han hecho historia en el siglo XX y XXI. Se abre una ventana a la historia de la tauromaquia. Las corridas de toros que forman parte de la memoria de los aficionados y aficionados, para que puedan volver a disfrutarlas". Una emisión prevista en la parrilla televisiva desde las 18.30 hasta las 21 horas. Y que coincidía temporalmente con la duodécima manifestación por la gestión de la dana y para exigir la dimisión de Carlos Mazón que fue multitudinaria, pero que À Punt decidió no transmitir en directo, como sí hizo con las primeras concentraciones.

Justo cuando miles de valencianos clamaban por la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, el exvicepresidente de la Generalitat por Vox y torero, Vicente Barrera, se exihibía en una faena "mítica". Las dos orejas para los rectores del ente.

