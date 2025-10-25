Vaivén
À Punt emite "Corregudes mítiques" y no la manifestación contra Mazón un año después de la riada
Mientras miles de personas coreaban "Mazón dimisión" por el centro de València, la televisión autonómica mostraba al exvicepresidente del Consell Vicente Barrera toreando.
La televisión autonómica À Punt recurrió a las enlatadas Corregudes mítiques. Las presenta así: corridas de toros que "han hecho historia en el siglo XX y XXI. Se abre una ventana a la historia de la tauromaquia. Las corridas de toros que forman parte de la memoria de los aficionados y aficionados, para que puedan volver a disfrutarlas". Una emisión prevista en la parrilla televisiva desde las 18.30 hasta las 21 horas. Y que coincidía temporalmente con la duodécima manifestación por la gestión de la dana y para exigir la dimisión de Carlos Mazón que fue multitudinaria, pero que À Punt decidió no transmitir en directo, como sí hizo con las primeras concentraciones.
Justo cuando miles de valencianos clamaban por la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, el exvicepresidente de la Generalitat por Vox y torero, Vicente Barrera, se exihibía en una faena "mítica". Las dos orejas para los rectores del ente.
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia
- Antonio Tejero sigue en estado crítico en un hospital privado de Valencia
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse