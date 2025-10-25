Última hora: Sigue en directo la duodécima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana

La ciudad de València será el escenario este sábado por la tarde de la duodécima manifestación contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 24 de octubre de 2024, centrada esta vez que denunciar que, un año después de la tragedia, no se han asumido responsabilidades políticas.

Como cada mes desde las inundaciones en las que murieron 229 personas en la provincia de Valencia, más de doscientas entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a las asociaciones de víctimas y los comités locales de emergencia y reconstrucción, han convocado una nueva manifestación bajo el lema 'Mazón dimisión'.

Claudio Moreno Los bomberos de València respaldan la protesta Algunos bomberos del consorcio de bomberos de València han acudido a la protesta equipados con trajes y cascos. Con la trágica barrancada se vieron afectadas 300.000 personas de 100 municipios distintos repartidos en una decena de comarcas. La labor de los bomberos en los días posteriores a la tragedia fue esencial para contener la emergencia.

Candela García San Agustín empieza a recoger el descontento ciudadano Grandes grupos de personas se congregan ya en la plaza de San Agustín para dar apoyo a la duodécima manifestación contra la gestión de la dana, a pocos días de que se cumple un año de ese fatídico 29 de octubre de 2024. Los gritos de "Mazón, a pressó. Consell dimissió" empiezan a escucharse a tan solo unos minutos de que comience la protesta, que finalizará su recorrido en la plaza de la Virgen. Mientras representantes de los agricultores valencianos entran con sus tractores en la calle Xàtiva, los centenares de personas ya congregados arrancan un aplauso unánime.

Redacción Levante-EMV Los manifestantes pedirán de nuevo la dimisión de Carlos Mazón Más de doscientas entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a las asociaciones de víctimas y los comités locales de emergencia y reconstrucción, piden de nuevo la dimisión de Carlos Mazón. Las entidades convocantes han pedido a la sociedad valenciana que les acompañe en una protesta que se ha mantenido durante los doce meses transcurridos desde que ocurrió la catástrofe y que les ha llevado a manifestarse cada mes, principalmente en València, pero también en localidades de la zona cero de la dana, como Catarroja y Paiporta. La última manifestación contó con dos columnas, una que salió desde una residencia de mayores de Paiporta donde murieron ahogados varios internos y otra del espacio cultural Rambleta de Valéncia, donde se organizó el voluntariado tras la barrancada, para confluir en el Puente de la Solidaridad, el que miles de personas recorrieron para ayudar a los afectados.

Redacción Levante-EMV Recorrido de la manifestación La protesta, que partirá a las 18 horas de la plaza de San Agustín de la capital valenciana y recorrerá el centro para finalizar en la plaza de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, tiene en esta ocasión la significación de coincidir con el primer aniversario de la dana, que se cumple el próximo miércoles, día en que se celebrará el funeral de Estado.