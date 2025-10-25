Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pintadas

Vandalizan la sede del PP en València

Las pintadas rojas con diversos símbolos han sido reivindicadas por Arran, la organización juvenil de izquierda independentista

Vandalizan la sede de València en PP con pintadas de Arran

Vandalizan la sede de València en PP con pintadas de Arran / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El Partido Popular ha denunciado a través de sus redes sociales el ataque que han sufrido en su sede de València, cuyas paredes y cristales han aparecido llenos de pintadas rojas con diversos símbolos que han sido reivindicadas por Arran, la organización juvenil de izquierda independentista.

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha denunciado a través de su perfil el acto vandálico y ha asegurado que "el independentismo violento que mantiene a Sánchez en el poder vuelve a atacar nuestra sede. Pero no nos van a amedrentar. Seguiremos defendiendo nuestra tierra, nuestra identidad y al pueblo valenciano".

