Vicente Barrera deriva en la "dirección política" de Vox el apoyo a Mazón

El presidente de Vox en València, Vicente Barrera, ha evitado pronunciarse hoy sobre la continuidad del apoyo de la formación de ultraderecha al presidente de la Generalitat Carlos Mazón en su primera comparecencia ante los medios tras ser designado responsable de la formación. “No estoy en un cargo político, no soy responsable político. Eso lo tendrán que dilucidar los cargos políticos del partido. Será una decisión que no tome yo”, sostiene el exvicepresidente de la Generalitat.

Desde su recién estrenado cargo de presidente provincial de Vox en València, Barrera ha asegurado que sólo va a intervenir en "la acción orgánica, para intentar que el proyecto de Vox llegue a cada uno de los rincones de la Comunitat Valenciana y para que podamos seguir construyendo este edificio sólido y fuerte que creemos que es el del sentido común. Y para ayudar lo antes posible a nuestro fin último: que Santiago Abascal sea el próximo presidente del Gobierno de España", defiende.

Una posición "orgánica" que, defiende, también le impide conocer si Vox apoyará los presupuestos de la Generalitat de 2026, cuyo anteproyecto debería presentarse antes del 31 de este mes. "La verdad es que no se lo puedo decir porque no lo sé. Los anteriores presupuestos [de la Generalitat] tardaron, pero se aprobaron [con el apoyo de Vox]. Pero estoy seguro, aunque no lo sé porque no tengo conocimiento de ello, de que vamos a actuar con responsabilidad. Si son unos presupuestos que creemos que son buenos para el conjunto de la ciudadanía valenciana, por supuesto que los apoyaremos, vengan de quien venga, en este caso del Partido Popular".

"¿Volvería a entrar en el Gobierno autonómico?", se le ha interpelado directamente. A lo que Barrera ha respondido tomando distancia. "No es mi idea, ni es ninguna de mis preocupaciones actuales. Mi preocupación nunca ha sido ostentar un cargo político o manejar un presupuesto. Mi única preocupación, de corazón se lo digo, es que este proyecto se consolide y este proyecto avance porque es el proyecto del sentido común y al que cada día más creo que más españoles se están uniendo. Ese es mi único interés muy por encima de ningún interés particular", ha asegurado a las puertas del Centro de Atención Temporal de Emergencias de València al Mar, que acoge a menores no acompañados y donde el pasado jueves se produjeron unos incidentes en los que se vieron implicados un vigilante y tres auxiliares de control educativo, que han sido apartados de sus puestos mientras se instruye el expediente informativo además de trasladar lo sucedido a la Fiscalía Provincial de València.

El líder de España 2000, José Luis Roberto, conversa con el presidente provincial de Vox en València, Vicente Barrera. / Eduardo Ripoll

Barrera ha estado acompañado por cargos políticos del partido como el concejal de Vox en València José Gosálbez; el diputado provincial Sergio Pastor; los diputados en el Congreso en Madrid Ignacio Gil y Carlos Flores, además del senador Fernando Carbonell. A la protesta, que no ha superado la treintena de personas, también ha acudido el líder de España 2000, José Luis Roberto, que ha ofrecido "todo el apoyo" en la "denuncia" sobre el Centro de Atención Temporal de Emergencias.