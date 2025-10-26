Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Baldoví medió al final de la protesta por el aniversario de la dana entre la policía antidisturbios y un grupo de manifestantes

Cuando la manifestación se había dado por finalizada, se vivió un momento de tensión en la plaza de la Virgen, aunque finalmente no se produjeron incidentes

Baldoví media en la manifestación de la dana entre antidisturbios y manifestantes

Baldoví media en la manifestación de la dana entre antidisturbios y manifestantes

Germán Caballero

Redacción Levante-EMV

València

Cuando la manifestación para pedir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y para exigir se asuman responsabilidades por la gestión de la dana, había llegado a su fin, se vivió un momento de tensión entre un grupo de personas congregadas en la plaza de la Virgen y la policía antidisturbios. Ante esta situación, Joan Baldoví, síndic de Compromís en las Corts, intentó mediar entre la Unidad de Intervención Policial que rodeaba la Fuente del Turia y los manifestantes. Finalmente, no hubo ningún incidente.

Este domingo, 26 de octubre, un día después de la protesta, Baldoví ha compartido a través de sus redes sociales un vídeo que se hacía eco de los hechos. "Por respeto a las víctimas, por respeto a las familias. La noticia no podía ser: "Disturbios en la manifestación de la dana". Somos gente de paz", ha escrito. El seguimiento de la manifestación fue multitudinario, con más de 50.000 personas según la Delegación del Gobierno —y 32.000 según la Policía Local—, siendo así una de las más importantes, al coincidir con el primer aniversario de la tragedia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
  2. Las horas críticas del 29-O: 'Presidente, hay muchos muertos
  3. Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
  4. Última hora: Sigue en directo la duodécima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana
  5. Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
  6. El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
  7. Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
  8. Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia

Baldoví medió al final de la protesta por el aniversario de la dana entre la policía antidisturbios y un grupo de manifestantes

Baldoví medió al final de la protesta por el aniversario de la dana entre la policía antidisturbios y un grupo de manifestantes

Las víctimas de la dana se preguntan "cuántas personas murieron" en el "paseo" de Mazón al Palau

Las víctimas de la dana se preguntan "cuántas personas murieron" en el "paseo" de Mazón al Palau

La no retransmión de la manifestación enciende el clima interno en À Punt

La no retransmión de la manifestación enciende el clima interno en À Punt

Mazón responde a Sánchez: "Sus ataques solo ponen en evidencia los fatales errores de la CHJ y la Aemet"

Mazón responde a Sánchez: "Sus ataques solo ponen en evidencia los fatales errores de la CHJ y la Aemet"

Més-Compromís inicia una campaña para "devolver la dignidad" al escenario político valenciano

Més-Compromís inicia una campaña para "devolver la dignidad" al escenario político valenciano

Una multitudinaria manifestación en València vuelve a pedir la dimisión de Mazón por el primer año de la dana

Una multitudinaria manifestación en València vuelve a pedir la dimisión de Mazón por el primer año de la dana

Pedro Sánchez dice que Mazón es presidente tras su gestión "negligente" de la dana por el apoyo "indecente" de Feijóo y Abascal

Pedro Sánchez dice que Mazón es presidente tras su gestión "negligente" de la dana por el apoyo "indecente" de Feijóo y Abascal

Pedro Sánchez dice que Mazón es presidente tras su gestión "negligente" de la dana por el apoyo "indecente" de Feijóo y Abascal

Pedro Sánchez dice que Mazón es presidente tras su gestión "negligente" de la dana por el apoyo "indecente" de Feijóo y Abascal
Tracking Pixel Contents