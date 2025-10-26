Vaivén
Baldoví medió al final de la protesta por el aniversario de la dana entre la policía antidisturbios y un grupo de manifestantes
Cuando la manifestación se había dado por finalizada, se vivió un momento de tensión en la plaza de la Virgen, aunque finalmente no se produjeron incidentes
Redacción Levante-EMV
Cuando la manifestación para pedir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y para exigir se asuman responsabilidades por la gestión de la dana, había llegado a su fin, se vivió un momento de tensión entre un grupo de personas congregadas en la plaza de la Virgen y la policía antidisturbios. Ante esta situación, Joan Baldoví, síndic de Compromís en las Corts, intentó mediar entre la Unidad de Intervención Policial que rodeaba la Fuente del Turia y los manifestantes. Finalmente, no hubo ningún incidente.
Este domingo, 26 de octubre, un día después de la protesta, Baldoví ha compartido a través de sus redes sociales un vídeo que se hacía eco de los hechos. "Por respeto a las víctimas, por respeto a las familias. La noticia no podía ser: "Disturbios en la manifestación de la dana". Somos gente de paz", ha escrito. El seguimiento de la manifestación fue multitudinario, con más de 50.000 personas según la Delegación del Gobierno —y 32.000 según la Policía Local—, siendo así una de las más importantes, al coincidir con el primer aniversario de la tragedia.
