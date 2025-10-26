Levante-EMV

Pedro Sánchez dice que Mazón es presidente tras su gestión "negligente" de la dana por el apoyo "indecente" de Feijóo y Abascal

El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que Carlos Mazón es presidente tras su gestión "negligente" de la dana por el apoyo "indecente" de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Así lo ha dicho en su discurso durante en el acto de precampaña a favor de la candidatura de Carlos Martínez a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.