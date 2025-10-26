Baldoví: "El pueblo volverá a salvarse echando a Mazón y a sus cómplices de la Generalitat"

La secretaria general de Més-Compromís, Amparo Piquer, y el síndic en Les Corts de la coalición valencianista, Joan Baldoví, han apelado a la fuerza de la militancia "para devolver la dignidad al escenario político valenciano". Més-Compromís ha celebrado esta mañana el 48.º Aplec en el Monasterio de El Puig de Santa María. Un acto con que, según la máxima responsable del partido valencianista, «volvemos a la cuna de nuestra identidad colectiva, después de un ciclo doloroso para la política valenciana, en que sus dirigentes no han sabido estar a la altura del pueblo que gobiernan».

Respecto a la información sobre la dana que hoy publica Levante-EMV, Baldoví, en declaraciones a la prensa, ha entrado a valorar las horas críticas del 29-O. El dirigente de Compromís ha reconocido que Mazón no fue consciente de la dimensión del drama hasta que alrededor de las 20 horas llegó al Palau y que un asesor en la puerta le informó: "Presidente, hay muchos muertos". Según Baldoví, "hay que poner fin a esta pandilla de negligentes y devolver la dignidad a la Generalitat Valenciana». En su opinión, «merecemos un gobierno decente y honesto, que trabaje por la gente, con transparencia, con valentía y con aprecio por nuestro país», ha remarcado.

Un momento de l'Aplec en las calles de El Puig. / Eduardo Ripoll

Además, ha reivindicado que «las personas que estamos aquí, nuestra militancia, somos el pueblo, los que estábamos ayudando desde la humildad a nuestras vecinas y vecinos». Y ha concluido: «el pueblo salva el pueblo con solidaridad, con servicios de emergencia fuertes, con impuestos justos y servicios públicos de calidad» y, por eso «el pueblo volverá a salvarse echando a Mazón y a sus cómplices del gobierno valenciano». «Estamos aquí para volver a levantar la voz ante el gobierno del PP de Mazón y sus socios de Vox. Con este acto iniciamos nuestra precampaña para reafirmarnos como alternativa de esperanza y para continuar abriéndonos y creciendo, con el objetivo que Compromís devuelva la decencia y el buen gobierno a las instituciones valencianas».

Premios

Darrer diumenge d'octubre, el camí ja és ben sabut, eixiu a la carretera que cal aplegar-se al Puig (...). La canción popular de Al Tall se ha recordado un año más a los pies del Monestir de Santa Maria tras una marcha -que ha transcurrido bajo una fina lluvia por la antigua carretera N-340- y que ha salido a las 8.00 de la mañana desde las Torres de Serranos. La coalición ha adoptado el lema 'Els farem fora', en un tono explícito de confrontación con el gobierno de Mazón y la gestión de la gota fría.

Més-Compromís ha concedido los premios 'Més d’Honor 2025' a diversos colectivos y entidades que han destacado por su "tarea solidaria y coordinada” durante la dana del 29 de octubre del 2024. Así, los premios en el 48é Aplec de Més-Compromís de El Puig reconocen la laborde las asociaciones de víctimas y los comités locales de reconstrucción, el Col·legi Oficial de Treballadores i Treballadors Socials, el Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials, así como a los concejales y alcaldes de Compromís que “estuvieron al lado de la ciudadanía desde el primer momento". Piquer ha recordado que «con estos galardones hemos querido reconocer la respuesta ejemplar y la fuerza colectiva de tantas personas que, ante la adversidad, han demostrado lo mejor de nuestro pueblo: solidaridad, organización y aprecio por lo que realmente importa».

El partido también ha distinguido Rosa Maicas (Castelló) y Pepa Narbó (Altea, a título póstumo) «por toda una vida de compromiso, militancia y lucha por el País Valencià».

Acto de ERPV

Paralelamente a la celebración de Més-Compromís, entidades históricas han recuperado l'aplec en la montaña de la Patà, aunque solo con un acto simbólico, ya que han supendido los actos lúdicos por la lluvia. Entre estas asociaciones han participado Decidim, Escola Valenciana, Intersindical Valenciana, ACPV, Poble Lliure, Bloc i País, Jovent Republicà y la Societat Coral el Micalet–, que recuperan la continuidad después de la suspensión excepcional del año pasado a raíz de la crisis interna de ERPV.