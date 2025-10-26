Levante TV estrena un documental con las voces de los alcaldes de la dana

Con motivo del primer aniversario de la dana que golpeó especialmente la comarca de l’Horta Sud, Levante TV presenta el documental ‘Els pobles de l’aigua’, una producción conjunta con la Mancomunitat de l’Horta Sud. Se emitirá mañana lunes en Levante TV a las 21.30 horas y estará disponible en la web de Levante-EMV a partir de las 22.00 horas.

El documental recuerda los efectos de aquel episodio de lluvias torrenciales, que en pocas horas provocó inundaciones históricas, cortes de luz y graves daños materiales, dejando un saldo de 229 víctimas mortales. «Aquel 29 de octubre era un día raro, con un viento que no llegaba a romper y con alerta roja por lluvias; los que tenemos cierca memoria hídrica, sabemos que lo cae arriba, baja», señala en el documental Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes Mortals Octubre 2024.

José Cabanes, presidente de la Mancomunitat y alcalde de Sedaví. / ED

‘Els pobles de l’aigua’ no solo documenta la tragedia, sino también la respuesta colectiva. José Cabanes, presidente de la Mancomunitat y alcalde de Sedaví, recuerda que «la gran vida que tiene l’Horta Sud es su tejido comercial y asociativo», gravemente dañado por la desaparición temporal de empresas y comercios, muchos de los cuales han ido reabriendo poco a poco. Otros testimonios reflejan el caos y la incertidumbre: Salvador Masaroca, alcalde de Beniparrell, describe cómo en «un minuto y medio» el barranco se desbordó; Toni Saura, alcalde de Alaquàs, comenta la preocupación ante la falta de información; y Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar, relata que «empezamos a tomar decisiones por instinto de supervivencia». Mientras, Vicent Ciscar, alcalde de Paiporta, recuerda: «Cuando ya me iba, me giré y vi que había personas que bajaban al parking de Mercadona, y hasta semanas después que no se confirmó que no había ningún muerto allí, no estuve tranquilo».

Cada testimonio refleja la solidaridad y la capacidad de reacción de la comunidad ante un desastre sin precedentes

El documental dedica espacio a las historias humanas: vecinos que perdieron todo y vuelven a abrir sus comercios. Paqui Llopis, alcaldesa de Llocnou de la Corona, recuerda que vieron por televisión el desbordamiento en Alfalfar, y Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, relata emocionada la inundación en la zona del Xenillet. Pep Almenar, alcalde de Picanya, describe calles con medio metro de fango y coches flotando. Cada testimonio refleja la solidaridad y la capacidad de reacción de la comunidad ante un desastre sin precedentes, así como la fuerza de los lazos vecinales que surgieron espontáneamente en medio del caos.

Guillermo Luján, alcalde de Aldaia. / ED

Espiritu de superación

Durante el último año, la Mancomunitat ha coordinado actuaciones para reparar y reforzar infraestructuras hidráulicas, limpiar cauces, revisar planes de emergencia y mejorar la coordinación comarcal en protección civil. La pieza audiovisual combina testimonios, imágenes de archivo y grabaciones actuales, mostrando la recuperación del territorio y el espíritu de superación de sus gentes, que con esfuerzo colectivo han logrado reconstruir sus vidas, restablecer servicios esenciales y reforzar la conciencia sobre la importancia de prepararse ante fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes.

Salvador Masaroca, alcalde de Beniparrell. / ED

Con un tono cercano y emotivo, el documental recuerda la magnitud del desastre y plantea una reflexión sobre la vulnerabilidad climática de nuestras comarcas. Su emisión rinde homenaje a todos los que trabajaron sin descanso y da voz a quienes aún recuerdan con emoción lo vivido. Porque, un año después, la dana sigue siendo una historia de agua, pero también de resistencia, aprendizaje, comunidad y esperanza, un testimonio del valor, de la cooperación y la fuerza de la gente de l’Horta Sud.