Mazón responde a Sánchez: "Sus ataques solo ponen en evidencia los fatales errores de la CHJ y la Aemet"

Sube el tono entre los presidentes del Gobierno y la Generalitat. Carlos Mazón no ha dejado pasar las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez, quien ha acusado este domingo a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a Vox, Santiago Abascal, de brindarle un apoyo "indecente" a Mazón, aún al frente de la Comunitat Valenciana pese a su gestión "negligente" —ha dicho— de la dana hace ahora un año.

Como respuesta, el 'president' ha publicado un mensaje en su cuenta de X dirigida a Sánchez argumentando que "sus ataques solo ponen en evidencia los fatales errores de la CHJ y la Aemet, que han quedado acreditados —defiende— y que dependen del Gobierno de España". Para Mazón, "lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia, para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven". Y añade: "Lo miserable es no dar las ayudas a 34.000 familias afectadas por la riada como hace usted, y lo abyecto es afirmar que "si necesitan ayuda, que la pidan"".

En plena resaca de la multitudinaria manifestación contra el Consell por la gestión de la dana, su máximo responsable concluye en la réplica a Sánchez que "ya no tiene excusas para no colaborar en la reconstrucción", como le han pedido "en multitud de ocasiones". "Ya no tiene excusas para seguir con el abandono al que tiene sometido a los valencianos", denuncia Mazón tras abundar en el teórico apagón informativo al que, en su propio relato, habrían incurrido los organismos competentes en la vigilancia de la meteorología y las cuencas hidrográficas.

Antes, la vicepresidenta primera de su gobierno, Susana Camarero, había defendido ya la iniciativa del Consell al citar los 2.500 millones de euros movilizados para la reconstrucción y había considerado oportunistas las palabras del mandatario socialista: "Lo indecente es utilizar el dolor de las víctimas de la dana para hacer campaña desde un atril del PSOE", había atajado la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.