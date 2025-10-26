El Pantano de Elda: Corredor natural en el Vinalopó Medio

El Pantano de Elda se emplaza en la parte septentrional de la comarca alicantina del Vinalopó Medio (Vinalopó Mitjà), en el término municipal del que recibe su nombre, Elda, junto al límite con el de Petrer. La presa es de 53 metros de longitud, de tipo arco-gravedad realizada con sillar, y su altura, desde los cimientos, alcanza tan sólo 7 metros.

Esta infraestructura hidráulica se levantó en un estrecho paso, al norte de la conurbación formada por Elda-Petrer; un estrecho delimitado por cerros de forma alargada. Por el sur se encuentra la alineación montañosa de La Torreta-El Monastil, con altitudes por encima de los 500 msnm, y por el norte un cerro de menor entidad que separa el río Vinalopó de la Autovía de Alicante A-31.

La irregularidad del río Vinalopó

El pantano de Elda se encuentra en un territorio caracterizado por un clima mediterráneo semiárido, con temperaturas elevadas en verano, inviernos suaves y precipitaciones escasas. Las condiciones climáticas se traducen en un comportamiento irregular del río Vinalopó a lo largo del año, con un funcionamiento de tipo río-rambla. Es decir, durante gran parte del año dispone de escaso caudal e incluso puede llegar a estar seco, y, sin embargo, durante épocas de lluvias copiosas se pueden producir intensas crecidas.

Señallización de la presa de Elda. / ESTEPA

Este comportamiento hidrológico irregular y la consecuente necesidad de regular el caudal fue el motivo que justificó la construcción de la presa: permitió disponer periódicamente de recursos hídricos necesarios para el riego de la huerta y, del mismo modo, para el funcionamiento de los molinos hidráulicos harineros, papeleros y de esparto que formaron parte del motor económico local de entonces.

Las presas de Elda

La construcción de la presa tuvo que superar años de disputas y pleitos tanto con otros municipios como con el IV Conde de la localidad, Juan Andrés Coloma Pérez Calvillo. Las disputas con Sax, municipio aguas arriba, tenían lugar porque no permitía el paso del agua a Elda; un agua necesaria para el riego de la huerta especialmente tras largos periodos de sequía. La construcción de la presa era una solución a la continua escasez de recursos hídricos.

Los pleitos con el Conde concluyeron con la firma de la Concordia de 1684, en la cual el Conde renunciaba al cobro de ciertos tributos, concretamente el luismo y la fadiga, pero a cambio la construcción de la presa debía ser sufragada por la población eldense, en un plazo de cuatro años sin que el señor tuviera que aportar ninguna financiación.

El embalse de Elda. / ESTEPA

Sin embargo, ese mismo año la villa de Elx, por temor a la reducción del caudal que llegaría tras la construcción de la presa, inició un pleito con el objetivo de paralizar las obras. Litigio que persistió hasta 1692, con sentencia favorable para Elda.

Las obras de la presa primigenia finalizaron en 1698, aunque fue recrecida cuatro filas en 1700. A través de los textos del botánico Cavanilles, en su visita a Elda a finales del siglo XVIII, se tiene constancia de la magnitud que adquirió esta obra hidráulica: 12,8 metros de altura y 9,12 metros de espesor, con una capacidad estimada de unos 700.000 m3.

Casi un siglo después de su construcción, en octubre de 1793, un episodio de intensas lluvias provocó que la parte central de la presa cediera por la presión del agua. Quedó inutilizada. La reconstrucción no se inició hasta medio siglo después, en 1842, y finalizó en 1890. El resultado fue una presa más modesta, con un muro de menor altura y menor grosor, y una capacidad de almacenamiento de unos 200.000 m3. Ambas márgenes se hallan sustentadas por los estribos laterales de la presa original, de dimensiones mayores.

Hace años que la función de regadío fue abandonada. Las compuertas de la presa se encuentran abiertas y el agua discurre libremente.

Valor patrimonial y natural

Tras el abandono funcional, crece el interés social de protección tanto por sus valores histórico-patrimoniales como medioambientales. En 2002, este espacio entró a formar parte del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana, concretamente en el grupo de embalses de fluctuación escasa.

Panel informativo de la presa de Elda. / ESTEPA

La presa se encuentra incluida en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento de Elda como Bien de Relevancia Local (BRL), en la categoría de Monumento de Interés Local.

En la actualidad, el entorno del embalse se ha transformado en un corredor ecológico: en primer lugar, debido a la desaparición del pastoreo intensivo; y en segundo lugar, por la pérdida funcional de la presa. Ello ha propiciado el desarrollo de un importante bosque de tarays (Tamarix canariensis) a lo largo del cauce del río Vinalopó y del espacio ocupado por el embalse. Se trata de una especie adaptada a la salinidad de la zona y que aquí presenta una de las mayores extensiones de la región. El sendero del Pantano, habilitado por el Ayuntamiento de Elda, permite recorrer este paraje natural que muestra sus valores naturales y patrimoniales a través de carteles y paneles explicativos. Un recorrido de 1.250 metros en el que encontramos información sobre el río Vinalopó, el carrizal, las presas del Pantano, el esparto, el taray y la fauna acuática. Una propuesta municipal para valorar y dar a conocer el patrimonio alicantino vinculado con el agua.

Bibligrafía

- Los embalses en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar (2024), dirigida por Arancha Fidalgo y Jorge Hermosilla.

- Apuntes históricos sobre el Pantano eldense del siglo XVII (2002), en la revista Alborada, de Tomás Pérez.

- Los regadíos tradicionales del Vinalopó (Alto y Medio) (2007), de la Generalitat Valenciana, dirigido por Jorge Hermosilla.

- Atlas Temático de la Comunitat Valenciana (2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.