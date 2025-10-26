Pedro Sánchez dice que Mazón es presidente tras su gestión "negligente" de la dana por el apoyo "indecente" de Feijóo y Abascal

El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha responsabilizado este domingo a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a Vox, Santiago Abascal, por el apoyo "indecente" a Carlos Mazón, quien sigue al frente de la Comunitat Valenciana pese a su gestión "negligente" -ha dicho- de la dana hace ahora un año.

Así lo ha dicho en su discurso de clausura durante en el acto de precampaña a favor de la candidatura de Carlos Martínez a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Sánchez ha manifestado que hace un año la "negligencia de uno causó una auténtica tragedia", pero ha añadido que un año después el hecho de que Mazón continúe como presidente de la Generalitat tiene dos responsables: su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Abascal.

Y ha tachado de "indecente para los valencianos y para los familiares de las víctimas de la dana" el apoyo que, según ha insistido, siguen prestando Feijóo y Abascal a Mazón.

Pedro Sánchez se ha manifestado así horas de la multitudinaria manifestación recorrió este sábado el centro de la ciudad de València, para reclamar, en el primer aniversario de las inundaciones que mataron a 229 personas, que el presidente regional, Carlos Mazón, dimita por su gestión personal y la de su Gobierno el día de la tragedia.

La marcha, convocada como cada mes desde la catástrofe del 29 de octubre de 2024 por doscientas entidades sociales, cívicas y sindicales, y que esta vez tenía el simbolismo de ser la del primer aniversario -se cumple el próximo miércoles-, reunió a más de 50.000 personas según la Delegación del Gobierno central y 32.000 según la Policía Local

El lema de la manifestación, 'Mazón dimisión', se coreó durante el recorrido, que terminó junto a la sede del Gobierno regional, además de consignas como 'Mazón a prisión' o 'No lo queremos en el funeral de Estado' que tendrá lugar la próxima semana.