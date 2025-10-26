Supervivientes de la polio: Olvidados por la dictadura e ignorados por la democracia

La mayoría de afectados nacieron entre 1950 y 1960. La vacuna contra la poliomelitis llegó a España con retraso mientras el Franquismo negaba una epidemia que se cebaba, sobre todo, con los niños de entre 6 meses y los 10 años. La dictadura los olvidó. El virus causaba la muerte así que sobrevivir ya era mucho. Sin embargo, para lo que no estaban preparados era para lo que vendría "después": el Síndrome Postpolio y una vida dependiente y con dolores en una democracia que los ha ignorado.

Hoy es el Día Mundial contra la Poliomelitis y desde la asociación de afectados de Polio y Síndrome Postpolio de la Comunitat Valenciana exigen, tras una vida de "dolores y maltrato" una asistencia socio-sanitaria "digna". Porque ahora, con más de 60 años en su mayoría, "necesitamos vivir esta último etapa de la mejor manera posible". "Con todas las dificultades a las que hemos tenido que enfrentarnos y luchar, la que nos ha sobrevenido, es la peor: Pérdida de fuerza (incluso en miembros que creíamos sanos), dolores musculoesqueleticos fuertes y constantes, intolerancia al frío, falta de concentración... Y todo un conjunto de síntomas que nos llevan a depresiones crónicas", explican.

Exigencias médicas

Y continúan: "Con la pérdida de fuerza y pérdida de equilibrio, las caídas en todos nosotros cada vez son más frecuentes. Y las fracturas por dichas caídas también cada vez son mayores". Sin embargo, "la falta de conocimiento del tratamiento traumatólogico dejan mucho que desear por el desconocimiento de dicha especialidad en pacientes con polio. No hay dinero para investigación de lo que va a pasar con nosotros. Somos un colectivo de baja prevalencia y por lo tanto parece ser que no merecemos que se inviertan recursos económicos ni de formación a los médicos que nos tratan. Empezando por los de atención primaria y siguiendo por especialistas. A pesar de que la reciente Ley de Memoria Democrática nos reconoce como víctimas del franquismo, los actuales dirigentes pasan olímpicamente de nosotros. La deuda histórica que el Estado tiene con nosotros, ha quedado en papel mojado". Por ello, aseguran que fueron "olvidados por la dictadura e ignorados por la democracia".

Por todo ello, los afectados por la polio exigen, de entrada, un hospital de referencia en cada provincia "con un equipo multidisciplinar en cada uno de ellos", y para continuar "cursos de formación a los médicos de atención primaria, neurólogos, traumatólogo, médicos de rehabilitación, tanto física como respiratoria, fisioterapeutas, unidad del dolor...". Y es que la polio y el síndrome pospolio han desaparecido de los temarios de la carrera de medicina y de fisioterapia por lo que "solicitamos que los vuelvan a incluir porque ya no es que no se investigue, es que desconocen lo que nos pasa".

Necesidades sociales

A nivel social las quejas se disparan: "Necesitamos que todas las ayudas técnicas que precisamos para podernos mover, tanto dentro de nuestros domicilios como fuera de ellos, sean gratuitas. Y no deberían permitir que fueran considerados como artículos de lujo por los precios tan elevados que tienen. Necesitamos que a los afectados de Polio y Síndrome Postpolio nos concedan el máximo en la Ley de Dependencia ya que nuestra movilidad es muy escasa y no está siendo suficientemente cubierta con nuestras actuales circunstancias. Muchos de nosotros vivimos solos. Y tenemos que sufragar los gastos de las necesidades que precisamos a lo largo de el día. Gasto que en muchos casos supera la pensión mensual que cobramos cada mes. Tenemos que hacer frente y sufragar los gastos de un fisioterapeuta que nos mantenga las pocas fuerzas que nos quedan y alivien los dolores musculares".