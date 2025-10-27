Casi 60.000 valencianos consiguen homologar su título de C1 en un año

Casi 60.000 valencianos han conseguido homologar su título de C1 en un año, y 23.000 más han hecho lo propio con el nivel B2. Son datos de la Conselleria de Educación, un año después de que entrara en vigor la medida por la cual se permite a las personas que acabaron Bachiller tras 2009 homologar su nivel de valenciano en función de la nota en la asignatura. Si aprobaron pueden homologar su B2 y si sacaron más de un 7 un C1.

La medida equipara la C.Valenciana al resto de comunidades autónomas, donde también existen mecanismos de homologación similares parea reconocer los niveles de conocimiento de lenguas cooficiales del alumnado que ha estudiado en esa lengua durante toda su etapa formativa.

La asignatura pendiente de la medida, de momento, es la difusión, ya que el Consell preparó más de 330.000 certificados de valenciano al analizar los datos de Conselleria de Educación, siendo únicamente necesario pedirlo y agilizando al máximo los trámites. En total eran 168.000 títulos de C1 y 169.000 de B2. Esto quiere decir que aún hay más de 100.000 personas que pueden pedir el C1 y unas 140.000 que pueden pedir el B2.

Conocimientos adquiridos

La medida, pese a ser criticada por PSPV y Compromís, estuvo a punto de ser aprobada por el Govern del Botànic, pero el cambio electoral frustró los planes. La causa es que la Inspección General de Servicios de la Generalitat llevaba años recriminando que tan solo se homologase el valenciano hasta el nivel B1.

Tras la medida, la propia Inspección se mostraba satisfecha con el resultado y aseguraba que "valora muy positivamente el cambio de modelo ya iniciado y como única recomendación es propone que, una vez implantado, se dé la mayor difusión posible entre el alumnado con el fin de que puedan obtener y disfrutar del certificado el mayor número de posibles beneficiarios".

Críticas a la medida

Ni PSPV ni Compromís se han mostrado en contra de que haya una homologación de los títulos de valenciano, pero sí que criticaron la forma de hacerlo de la Conselleria de Educación dirigida por José Antonio Rovira.

José Luis Lorenz, del PSPV, criticó que este sistema no cuenta con todas las garantías ya que, tras la ley de libertad educativa, el alumnado de zonas castellanoparlantes podrá estudiar sólo una asignatura en valenciano. "Antes, con el sistema del Botànic, tenías que estudiar como mínimo un 25 % de valenciano, que eran varias asignaturas, no solo la de Valenciano, con lo cual tu nivel de la lengua iba más allá. Ahora, puedes homologar un nivel C1 de Valenciano estudiando solo una asignatura y sacando un 7", critica Lorenz.

Para hacerlo más entendible, el PSPV lo compara con otros idiomas. "¿Le darías el C1 de inglés a un alumno solo por haber estudiado esa asignatura en clase? Nosotros creemos que no porque evidentemente no tiene el nivel. Lo mismo ocurre con el valenciano", cuenta.

Por su parte Gerard Fullana, de Compromís, critica que la medida tiene pocas "garantías pedagógicas" ya que, según el caso, los criterios cambian y no son los mismos para todos. "La concertada tiene criterios distintos y evidentemente la privada, y pensamos que es injusto", cuenta.

La propuesta del partido valencianista es una homologación "también ágil, pero que consista en un examen que se pueda hacer en los centros y sea igual para todo el alumnado". En lo que sí coinciden ambos partidos es en que la medida "desprestigia la lengua y baja el nivel" del valenciano.

Blindaje de los exámenes en ambas lenguas

Otra de las medidas en la ley de libertad educativa es el blindaje legal para que el alumnado pueda hacer los exámenes en la lengua que quiera, independientemente del idioma en el que se dé la asignatura, lógicamente en las asignaturas no lingüísticas. Además de esto, la Conselleria también garantizará que las familias puedan dirigirse a sus centros en cualquiera de las dos lenguas cooficiales, como marca la ley.