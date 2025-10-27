La acusación que representa a Ciudadanos pide a la jueza que cite de testigo a Lanuza, asesor de Mazón

La acusación popular en la causa penal sobre la dana del 29 de octubre de 2024 que ejerce Ciudadanos ha pedido a la jueza instructora que cite a declarar como testigo a Josep Lanuza, asesor del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Ciudadanos justifica su petición tras la publicación este domingo por Levante-EMV de una información que señala que este asesor, que acompañaba al president cuando llegó al Cecopi la tarde de la dana, le dijo previamente cuando este llegó al Palau de la Generalitat: "presidente, hay muchos muertos".

Según el escrito de Ciudadanos, la testifical de ese asesor es una prueba "útil y pertinente", ya que aunque Mazón no es parte del procedimiento al estar aforado "es importante conocer lo que pasó la tarde del día 29, y si es cierto que este asesor pronunció esas palabras y de dónde obtuvo la información".

"Había llegado con anterioridad"

Por su parte, Lanuza afirmaba este pasado domingo que es "falso" que el presidente llegara a las 20 horas al Palau de la Generalitat. "En ese momento fue cuando nos fuimos al Centro de Emergencias de l'Eliana, pero el presidente había llegado con anterioridad. Yo mismo estuve presente mientras realizaba llamadas y hablando con él en su despacho", señala en un escrito dirigido a Levante-EMV en respuesta a la información publicada con el titular "Presidente, hay muchos muertos".

Josep Lanuza negaba, en un texto remitido a Levante-EMV, que informara el 29-O al president de que había muertos a las 20 horas. "Una información de la que nadie supo nada hasta entrada la madrugada, como confirmó el gobierno central y varios testigos", asevera. Según el relato expresado por este consultor contratado por el PPCV, "el contexto descrito en la noticia corresponde en modo alguno con la realidad".

Según el relato incluido en la rectificación, "a las 20 horas del 29 de octubre de 2024, el president estaba en disposición de salir hacia el centro de emergencias e l'Eliana" y lamenta que se transmita a la opinión púyblica ""una imagen inexacta y perjudicial tanto para mi reputación profesional como para la actividad que desempeño".