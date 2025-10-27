Baldoví cree que Mazón fue a su casa a ducharse antes de ir al Palau el 29-O

"Después de acompañar a Maribel Vilaplana hasta el aparcamiento, [Mazón] se fue a su casa a ducharse y a cambiarse de ropa antes de ir al Palau de la Generalitat". Es la teoría que maneja el síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, sobre el itinerario que hizo el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en la tarde del 29 de octubre de 2024 después de revelarse que el jefe del Consell fue con la comunicadora hasta el parking de Glorieta Paz y antes las dudas sobre la hora a la que finalmente llegó a la sede presidencial del Consell.

Baldoví ha acusado este lunes en unas declaraciones a los medios de comunicación al 'president' de la Generalitat de "mentir" después de que se haya conocido, tal y como ha publicado este periódico, que el dirigente popular acompañó a Maribel Vilaplana al aparcamiento donde la comunicadora tenía su coche después de la comida en El Ventorro que terminó sobre las 18:30 o 18:45 horas, una acusación que ha señalado que se ha dado tanto en sus diferentes entrevistas del 9 d'Octubre como en documento público.

En este sentido, el síndic valencianista ha recordado que durante sus entrevistas en periódicos como Las Provincias o Okdiario detalló el itinerario que hizo desde El Ventorro al Palau, citando la calle Bonaire donde está el restaurante hasta la calle Caballeros donde se encuentra el edificio gótico. Sin embargo, esa relación de calles confronta con haber acompañado al aparcamiento a Vilaplana, cuestión que no mencionó en estas intervenciones.

Acceso al aparcamiento público en un extremo de la calle de La Paz de Valencia. / German Caballero

Pero Baldoví añade a esta acusación de "mentir" la respuesta parlamentaria que le dio el Consell cuando la formación preguntó por dónde estaba el 'president' esa tarde, preguntas que la coalición registró por horas, qué hizo de 16 a 17 horas, de 17 a 18 horas, y así hasta las 20:28 horas que llegó al Cecopi, cuestiones que Presidencia de la Generalitat ha contestado en una sola señalando: "Después de la comida de trabajo el presidente acudió a su despacho" en el Palau.

"Partido parásito"

"Esto es un documento público, vamos a estudiar responsabilidades por falsedad documental", ha añadido insistiendo en que es "mentira": "No acudió al Palau, se fue a aparcar y a algún sitio a cambiarse de ropa". En este sentido, ha explicado su teoría: que después de acompañar a Vilaplana hasta el aparcamiento, "se fue a su casa a ducharse" y que allí pasó del traje que llevaba cuando salió del encuentro con sindicatos a mediodía, y con el que se fue a la comida, al jersey amarillo con el que presuntamente llegó al Palau tal y como señala un testigo a eldiario.es.

Por todo ello, Baldoví ha insistido que "quien algo oculta, algo teme", ha remarcado que este es un "Consell abonado a la mentira" y ha cargado contra Vox, al que ha calificado de "partido parásito". "Es inaudito que un año después todavía estemos sabiendo novedades de las andanzas de Mazón ese día", ha sentenciado el dirigente valencianista y ha destacado la gran afluencia que hubo en la manifestación del pasado sábado pidiendo la dimisión del jefe del Consell.