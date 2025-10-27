Vox pide una auditoría a Sanidad sobre los retrasos en las mamografías del cribado del cáncer de mama

El grupo Vox en las Corts Valencianes ha pedido realizar una auditoría sobre el cribado del cáncer de mama de la Conselleria de Sanidad para conocer "la situación actual" del programa. El partido de ultraderecha quiere que se analice el retraso en la citación a 160.000 mujeres y la avería de 11 mamógrafos durante la época del Botànic, una demora de la que alertó el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en febrero de 2024; y a otras 90.000 durante la actual legislatura. El objetivo es saber "si esas mujeres han sido llamadas a la prueba, si se han producido más casos y si ha habido fallecimientos" como consecuencia.

La petición de la auditoría se suma a la petición de Compromís de instaurar una comisión de investigación en las Corts sobre este mismo tema, como expresaron el Síndic Joan Baldoví y el diputado Carles Esteve, cuya aprobación o no dependerá del voto favorable o en contra del partido de Abascal. Sigue, además, la línea de CSIF y la Asociación Española Contra el Cáncer que han hecho una petición similar en el ámbito nacional.

El portavoz de Vox, José María Llanos, y su adjunta, Ana Vega, en agosto. / José Cuéllar/Corts

"Dejadez" del PP y el PSPV

Su diputada Ana Vega expresa que los "fallos" en los programas de cribado en Andalucía y Castilla-La Mancha se han extendido a la Comunitata Valenciana y que estos se deben a "la dejadez del PP y del partido socialista que han decidido priorizar otras cuestiones frente a la sanidad pública que es primordial". Así lo ha afirmado en los pasillos del parlamento valenciano, como ha informado la agencia EFE.

La diputada de Vox ha asegurado que los once mamógrafos estuvieron sin funcionar durante tres años, durante más de 1.200 días, lo que impacta directamente "en la vida de las mujeres". A lo largo del 2024, Sanidad sustituyó estos equipos en mal estado, como ha explicado la Generalitat en reiteradas ocasiones.

Por este motivo, Vox reclama esta auditoría e informe exhaustivo para estudiar la situación y tomar las acciones que consideren oportunas. Por el momento, han pedido esta auditoría a través de una proposición no de ley en las Corts.

El plan de impulso de Sanidad

El departamento de Marciano Gómez ha impulsado un plan de impulso para el cribado del cáncer de mama basado en seis ejes -este sería el último de ellos- en el que llevan trabajando desde inicios de legislatura y, sobre todo, desde la demora detectada hace casi dos años. El primero de ellos fue la renovación de casi la mitad de los 24 mamógrafos, el cambio de los 11 citados anteriormente, al detectar que "no estaban en condiciones de uso". El segundo punto fue la introducción de la inteligencia artificial en la lectura de las mamografías. En tercer lugar, Sanidad ha realizado la integración de unidades en la asistencia hospitalaria para tratar de "retener el talento" en Radiología y acelerar el diagnóstico, medida criticada por sindicatos como UGT y CCOO por repercutir en una mayor carga para el personal. En cuarto lugar, se ha recurrido a las derivaciones para compensar los retrasos sobrevenidos, aunque la documentación remitida a este periódico no precisa cuántas pruebas se han realizado en la sanidad privada; sí se dice que es una "medida temporal". Y, por último, la Generalitat ha tomado el compromiso de informar de los resultados de las pruebas diagnósticas en un "plazo máximo de 30 días".