Daño Cerebral Adquirido (DCA): Ni registro público, ni plazas suficientes

En la Comunitat Valenciana hay 378 plazas públicas o concertadas para atender a personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA), de las que 61 están en residencias y 317 en centros de día. Sin embargo, desde la federación que representa al colectivo de personas con DCA y a sus familias en la Comunitat Valenciana aseguran que estos recursos "son totalmente insuficientes" ya que un informe de la entidad estima "que harían falta 1.831 plazas residenciales, 8.350 plazas en centros de atención diurna y 11.439 plazas en servicios de promoción de la autonomía para las 23.603 personas con DCA que tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33%".

Desde la federación aseguran que las miles de personas con DCA en la Comunitat Valenciana "son invisibles" para el sistema público sociosanitario. La estadística oficial, que contabiliza 52.451 casos en la Comunitat Valenciana, solo recoge los originados por accidentes cerebrovasculares y traumatismos craneoencefálicos, dejando fuera otras causas como los tumores cerebrales o las anoxias. Desde la federación reclaman que se implante de forma inmediata un código DCA al alta hospitalaria y que se realice un censo de personas con daño cerebral adquirido, para dimensionar la magnitud del DCA y poder planificar políticas públicas adecuadas. Además, reclaman un Plan Nacional de Atención que contemple el acceso a una atención integral, inclusiva y universal.

“Cada alta hospitalaria sin seguimiento es una oportunidad perdida para la recuperación”, afirma Daniel Abad, coordinador de Daño Cerebral Comunitat Valenciana. “Superado este momento, muchas personas afectadas y sus familias viven una situación de abandono, ya que el sistema público no les garantiza la continuidad de los tratamientos, la rehabilitación y el acompañamiento social necesario, y son las asociaciones de DCA quienes acaban haciendo esta labor”, añade.

El daño cerebral adquirido se manifiesta en problemas de movilidad y comunicación, dificultad para planificar y tomar decisiones, en alteraciones de la memoria y en rigidez cognitiva, lo que condiciona la vida diaria de las personas afectadas. Además, suelen presentarse varias secuelas a la vez.

Las principales causas del DCA son el accidente cerebrovascular (ACV), el traumatismo craneoencefálico (TCE) y el tumor cerebral, entre de otras. Sin embargo, la Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, de donde se extraen los datos oficiales de DCA, solo recoge el ACV y el TCE, dejando sin contabilizar el resto de los casos, que no se sabe si están siendo atendidos.

Labor de las entidades en la atención al DCA

El 39% de las plazas en centros de atención diurna son gestionadas por entidades valencianas federadas. "A ello hay que sumar los servicios de promoción de la autonomía personal, los centros de actividades, los servicios de información y orientación, los proyectos de prevención y sensibilización, los recursos de inserción laboral y de inclusión educativa, que estas entidades ponemos a disposición de las personas afectadas y sus familias por cuenta propia", afirman desde la federación.

La federación valenciana alerta de que esta falta de recursos impide "que muchas personas recuperen su autonomía y su participación social". "La ausencia de continuidad asistencial tras el alta hospitalaria genera retrocesos en la rehabilitación, sobrecarga familiar, aislamiento y una mayor dependencia de cuidados informales, en su mayoría asumidos por mujeres del entorno familiar", apuntan.

Actos y reivindicación por el Día del DCA

Con motivo del Día del Daño Cerebral, el 26 de octubre, las entidades valencianas de DCA han preparado diferentes actos de convivencia y sensibilización la semana del 20 al 26 de octubre. En concreto, la asociación Daño Cerebral Valencia tendrá una mesa informativa en la plaza del Ayuntamiento de València y celebrará el sábado 25 la fiesta familiar por el DCA, en los Jardines del Palau de la Música, con mercado solidario, talleres infantiles y circo.

Todas las entidades clausurarán sus actos con la lectura del manifiesto de la federación estatal, que, en su 30 aniversario, reivindica la labor de las asociaciones de Daño Cerebral como motor de transformación social. A la vez reclama la creación de un código diagnóstico específico de DCA al alta hospitalaria para "mejorar el seguimiento y la atención desde el primer momento, la creación de un censo estatal de personas con DCA y un Plan Nacional de Atención que contemple el acceso a una atención integral, inclusiva y universal".