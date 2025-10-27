Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Documental

"Els pobles de l'aigua": un recuerdo del 29-O

"Els Pobles del Aigua": Un documental del 29-O

Redacción Levante-EMV

Con motivo del primer aniversario de la dana que golpeó especialmente la comarca de l’Horta Sud, Levante-EMV y Levante TV presentan el documental ‘Els pobles de l’aigua’, una producción conjunta con la Mancomunitat de l’Horta Sud.

El documental incluye el testimonio de los alcaldes de los municipios afectados, así como historias humanas de vecinos y vecinas que perdieron parte de sus vidas tras los efectos de aquel episodio de lluvias torrenciales que en pocas horas provocó inundaciones históricas, cortes de luz y graves daños materiales, dejando un saldo de 229 víctimas mortales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
  2. Las horas críticas del 29-O: 'Presidente, hay muchos muertos
  3. Mazón acompañó a Vilaplana al parking antes de una desconexión de 37 minutos
  4. Última hora: Sigue en directo la duodécima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana
  5. Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
  6. El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
  7. Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
  8. Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia

"Els pobles de l'aigua": un recuerdo del 29-O

"Els pobles de l'aigua": un recuerdo del 29-O

Una protesta recorrerá el trayecto que hizo Mazón el 29-O “mientras la gente se ahogaba”

Una protesta recorrerá el trayecto que hizo Mazón el 29-O “mientras la gente se ahogaba”

Piden que Mompó vuelva a declarar por contradecirse y decir ahora que Pradas dirigía el Cecopi

Piden que Mompó vuelva a declarar por contradecirse y decir ahora que Pradas dirigía el Cecopi

«Este foro es la semilla de la futura asociación de empresarios de Requena»

«Este foro es la semilla de la futura asociación de empresarios de Requena»

La Fe se convierte en unidad de referencia en implantes pediátricos contra la sordera tras 20 años de experiencia

La Fe se convierte en unidad de referencia en implantes pediátricos contra la sordera tras 20 años de experiencia

La Fundación Solidaridad Sobre Ruedas alcanza los 550 vehículos donados a afectados por la dana

La Fundación Solidaridad Sobre Ruedas alcanza los 550 vehículos donados a afectados por la dana

La acusación que representa a Ciudadanos pide a la jueza que cite de testigo a Lanuza, asesor de Mazón

La acusación que representa a Ciudadanos pide a la jueza que cite de testigo a Lanuza, asesor de Mazón

PP y Vox 'despiden' la comisión LGTBI evitando reprobar a Camarero y con choque en la ley trans

PP y Vox 'despiden' la comisión LGTBI evitando reprobar a Camarero y con choque en la ley trans
Tracking Pixel Contents