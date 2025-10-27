Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundación Solidaridad Sobre Ruedas alcanza los 550 vehículos donados a afectados por la dana

La entidad sin ánimo de lucro que canaliza la solidaridad de los donantes de vehículos organiza un acto en el Circuit Ricardo Tormo el martes 28 de octubre

Vehículos destrozados en la rambla del Poio.

Vehículos destrozados en la rambla del Poio. / Eduardo Ripoll

Redacción Levante-EMV

València

El próximo 28 de octubre tendrá lugar un emotivo acto de entrega de vehículos solidarios en el emblemático Circuit Ricardo Tormo de Cheste. La Fundación Solidaridad sobre Ruedas alcanzará los 550 vehículos donados a afectados por la dana. La iniciativa tiene como objetivo apoyar a las personas que perdieron su vehículo a causa de la dana, un fenómeno que marcó un antes y un después en la sociedad valenciana.

Recuperar la autonomía

A través de la donación de vehículos, la fundación contribuye a que los afectados por la dana recuperen su autonomía en el día a día, gracias a la solidaridad de miles de donantes que siguen haciendo posible esta causa. Con este acto, no solo se llevará a cabo la Entrega XVIII, sino que también se rendirá homenaje a quienes sufrieron las consecuencias de la catástrofe, al tiempo que se busca concienciar a la sociedad sobre el poder transformador de la solidaridad.

Figuras del deporte y colaboradores

Esta iniciativa no podría llevarse a cabo sin la colaboración de aliados cruciales como el Circuit Ricardo Tormo, Formula E, FIA Foundation, Rfeda, Michelín, Toyota, Mapfre, RACC, RACE, Semat, Gestoría Muñoz, Aunoa o la plataforma Logalty. Se prevé la asistencia al acto de figuras destacadas del mundo del deporte, como Nerea Martí, piloto valenciana, así como de representantes del sector de la automoción. Cada vehículo que una familia recibe simboliza una posibilidad de comenzar de nuevo. Por esta razón, la organización insiste en que la emergencia persiste: todavía hay muchas personas que no cuentan con un medio de transporte tras la catástrofe de la dana en Valencia. La Fundación sigue esforzándose intensamente para conseguir vehículos en buen estado y hacerlos llegar a quienes más los necesitan.

