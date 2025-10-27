Prohibir la pesca deportiva y un plan contra las anoxias: los pescadores del Palmar piden más regulación

Entre el 7 y el 8 de octubre, casi 4.000 peces fueron hallados muertos en l’Albufera, no en el lago propiamente dicho, pero sí en los conductos y acequias que llevan agua a la laguna. La causa de la muerte fue la anoxia, o falta de oxígeno en el agua, provocada por el proceso de putrefacción de la paja del arroz, que este año no ha podido quemarse por la lluvia, que la ha dejado húmeda y enfangada. La anoxia es un problema recurrente en el complejo ecosistema de l’Albufera, y por eso la Comunidad de Pescadores del Palmar ha pedido que se desarrollen planes de gestión específicos para prevenirla. Lo han hecho en las alegaciones presentadas en el periodo de consulta pública del PORN de l’Albufera , en las que piden también el reconocimiento de la pesca tradicional como “actividad ecosistémica fundamental” y que se prohíba totalmente la pesca deportiva en la zona de marjal, el lago y los canales interiores del Parc Natural de l’Albufera.

Entre las medidas que han presentado en el documento de alegaciones al nuevo PORN, reclaman especialmente que se diseñen planes específicos para la prevención de la anoxia. Sobre el contenido de esos planes, piden al Consell que impulse la oxigenación natural mediante la renovación hídrica, el mantenimiento de calados, los dragados sostenibles y el control de la materia orgánica acumulada.

Prevenir y atajar las anoxias

Una de las causas de la anoxia está relacionada, precisamente, con el exceso o mal estado de esa materia orgánica, procedente a veces de la actividad agrícola del parque. Por eso, los pescadores reclaman específicamente un plan de prevención de la anoxia agrícola. Además, creen que es imprescindible que se haga un seguimiento ambiental del nivel de cumplimiento de ese plan, un seguimiento en el que pretenden que participen también las comunidades de pescadores.

Los pescadores del Palmar sueltan crías / José Manuel López

También en el terreno del equilibro medioambiental, los pescadores piden incluir en el PORN la obligación de mantenimiento, limpieza y dragado periódico de golas y canales, sobre todo con la vista puesta en la eliminación de sedimentos eutrofizados, así como medidas para reducir la carga agrícola de nutrientes (nitratos y fosfatos).

“Tanto el medio ambiente como los pescadores tradicionales comparten el mismo objetivo: mantener aguas transparentes, ecosistemas equilibrados y calidad ambiental”, destaca el documento de alegaciones. Los pescadores del Palmar consideran que, por el contrario, “la pesca deportiva en el ámbito del Parc Natural de l’Albufera genera impactos inasumibles sobre el ecosistema”. Entre estos impactos, destacan la posibilidad de que se introduzcan o dispersen por un ecosistema en equilibrio precario especies exóticas o invasoras pero, además, ponen el foco en lo que supone el paso de los pescadores para el entorno y denuncian el incremento de la presión humana en zonas frágiles y de difícil acceso. También denuncian que esta actividad, cuando se practica como deporte, genera como efecto secundario “mayor presencia de personas incontroladas en el interior del Parc, fuera de los circuitos autorizados y sin conocimiento del entorno natural, lo que aumenta el riesgo de incendios, vertidos y daños a la fauna y vegetación”.

Cerco a la pesca deportiva

Basura, robos y deterioro de embarcaciones y artes de pesca de los pescadores profesionales, competencia desleal… al rosario de argumentos contra la pesca deportiva de la Comunidad del Palmar se suma el hecho de que gran parte de la pesca deportiva se realiza bajo la modalidad “sin muerte”, es decir, que el pez se devuelve al agua una vez capturado, “lo que no contribuye al control ni al descaste de especies invasoras”.

Por todo ello, piden que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales incluya de forma expresa la prohibición total de la pesca deportiva en el ámbito de la zona de marjal, el lago y los canales interiores del parque natural. Bajando más al detalle, creen que se podría permitir esta modalidad de captura solo en los espacios autorizados del Parque, y nunca en la Zona de Protección Integral (ZPI) ni en la laguna de l’Albufera, con sus orillas, matas o aguas libres. La restricción que reclaman es para todas las modalidades de pesca con caña, con anzuelo o sin anzuelo, “incluyendo en particular la modalidad tradicionalmente conocida como “pesca de anguila sin anzuelo” o “a la molinà””. Además, piden que no se instalen espacios como plataformas de madera, puestos de pesca u otras áreas que pudieran estimular a los pescadores no profesionales.

En contraste, reivindican que la zonificación incluida en el PORN debería incluir un Área de Pesca Tradicional, “delimitada conforme a los usos históricos de las comunidades pesqueras”. Como herramienta para ese mayor reconocimiento, asimismo, reclaman la creación de un Consejo de Pesca y Gestión Participada que incluya a las comunidades pesqueras, técnicos y representantes de la administración.

Fauna protegida

Por otra parte, creen los pescadores que en el nuevo PORN se debe reiterar la prohibición de la captura, tanto profesional como deportiva, de todas las especies de fauna acuática protegidas por la legislación sobre fauna silvestre.

No es la única restricción que piden para reequilibrar ecológicamente el lago. También consideran que debe establecerse expresamente la prohibición de cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos vivos en los ‘ullals’, “por tratarse de hábitats de altísimo valor ecológico, zonas de refugio de fauna y puntos de afloramiento de aguas de gran calidad”.