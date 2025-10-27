Piden que Mompó vuelva a declarar por contradecirse y decir ahora que Pradas dirigía el Cecopi

Una nueva entrevista en los medios de comunicación puede costarle otro disgusto a Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y asistente al Cecopi del trágico 29 de octubre de 2024, a pesar de no formar parte. La acusación popular y particular de Acció Cultural ha pedido a la jueza de la dana que lo cite de nuevo a declarar por unas declaraciones hechas públicas por RTVE, y que se emitirán este miércoles dentro de un programa especial.

En ellas, Mompó señala, en relación a la exconsellera Salomé Pradas, que "la que dirigía la emergencia era ella". En ese corte de vídeo que ha distribuido RTVE en sus canales, Mompó desvincula a Mazón de la dirección del Cecopi. La periodista le preguntaba por los intentos de la exconsellera para comunicarse por teléfono con Mazón en esos momentos. "Cuando al final tienes que tomar decisiones y tienes que consultarlas, las consultas. Y si no puedes consultarlas, tomas las decisiones", añade el también presidente provincial del PPCV.

Para Acció Cultural, Mompó incurre en "graves y determinantes contradicciones" con la que fue su declaración ante la jueza. En aquella ocasión, el líder del PP de la provincia de Valencia aseguró que "fueron los técnicos quienes lo dirigían con la información que tenían". "Los técnicos llevaban la voz cantante", tal como recoge la petición de diligencias, que reclama incorporar las imágenes y citar de nuevo a Mompó, para aclarar la "flagrante y contundente contradicción".

Mompó señala a los técnicos otra vez

Este mismo lunes, Mompó ha participado en un desayuno informativo en el que ha vuelto a mantener que Pradas no era quien efectivamente dirigía. "Mi sensación allí es que no era un Pleno del Ayuntamiento donde estaba Salomé Pradas dirigiendo el pleno y dirigiendo la emergencia. Ni mucho menos", aseveró.

En este sentido, el responsable de la Diputación de Valencia comentó que su sensación fue la de que "los técnicos tenían más conocimiento de la emergencia que los políticos", algo que "es de cajón". A este respecto, Mompó recordó que en dicha reunión estaba el Director de Emergencias, responsables de Bomberos, capitanes de la UME, de la Aemet, de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.