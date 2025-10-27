El pasado viernes, las inmediaciones del Ateneo Musical de Benaguasil fueron el escenario de la plantà más sostenible de las Fallas, gracias a una iniciativa impulsada por Ecovidrio, con el apoyo del Ayuntamiento de Benaguasil y la Generalitat Valenciana.

La campaña ‘La Plantà del Vidre’ es una iniciativa que se desarrolló durante las Fallas 2025 con el objetivo de fomentar el reciclado de envases de vidrio. Para ello, se premiaba a las Fallas y al municipio más reciclador de las 13 poblaciones participantes con una plantà de árboles en las que cada falla apadrinaba un árbol.

El ganador de esta cuarta edición ha sido Benaguasil y la plantación tuvo lugar junto a la vía verde y el antiguo Ateneo Musical del municipio, en un colorido y participativo acto en el que la familia fallera se dio cita para poner en valor el compromiso de las Fallas con la sostenibilidad, el reciclaje de vidrio y la preservación del medio ambiente.

Al acto asistieron el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco; el gerente de zona de Ecovidrio, Manuel Sala; el alcalde de Benaguasil, José Joaquín Segarra; la concejala de Fiestas y la de Medio Ambiente, Ana María Aleixandre y Patricia Merenciano respectivamente; la presidenta de la Junta Local Fallera, María José Guillem; la Fallera Mayor y la Fallera Mayor Infantil, Ana Puchau y Paula Ricart; así como representantes de las comisiones falleras.

Placa identificativa del apadrinamiento

Cada casal fallero apadrinó un árbol Ficus nitida y también se colocó un atril con una placa identificativa del apadrinamiento de los ejemplares. Los casales que participaron fueron Falla Topairet, Falla Carrer de Llíria, Falla Picaor, Falla Monte Montiel, Falla l'Espardenya, Falla Plaça de Bous, Falla El Penyot, Falla Cervantes, Falla El Pilar y Falla Altra Que Tal.

La iniciativa, que se desarrolló durante los días de celebración de las fiestas y que ha sido diseñada y desarrollada por Grupo Silvoturismo, pretendía concienciar a los ciudadanos de Benaguasil, y especialmente a los falleros, sobre la importancia de separar correctamente los residuos de envases de vidrio durante el transcurso de las fiestas. Para ello, Ecovidrio decoró los contenedores de vidrio próximos a los casales y marcó un reto para cada municipio de kilogramos de envases de vidrio recogidos durante las fiestas.

En la campaña tomaron parte un total de 13 municipios valencianos que celebran fiestas de Fallas: Algemesí, Benaguasil, Borriana, Catarroja, Cullera, Gandia, Godella, l’Eliana, la Pobla de Vallbona, la Vall d’Uixó, Llíria, Paterna y Torrent.

Benaguasil recogió 14.300 kg de vidrio

Benaguasil fue la población ganadora al ser la que más puntos consiguió tras superar el porcentaje propuesto por Ecovidrio por la recogida de vidrio con respecto al mismo periodo del año anterior, así como por la difusión que hizo de la iniciativa. En concreto, logró reciclar 14.300 kg de residuos de envases de vidrio durante el transcurso de la campaña. El premio consistía en la mencionada plantación de árboles.

Asimismo, a todas las Fallas de Benaguasil se les hace entrega de un miniglú con la imagen de campaña por su esfuerzo en el reciclaje de vidrio durante las pasadas fiestas.

‘La Plantà del Vidre’ cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, que junto con Ecovidrio apuestan por colaborar con los falleros para mejorar la sostenibilidad de las fiestas y que sean más respetuosas con el medio ambiente a través de una correcta gestión de los residuos de envases de vidrio.