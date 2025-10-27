PP y Vox 'despiden' la comisión LGTBI evitando reprobar a Camarero y con choque en la ley trans

De despedida, PP y Vox se han dado una de cal y otra de arena. Los exsocios del Consell han exhibido su sintonía en la que podría ser la última sesión de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI en las Corts bajo este nombre para tumbar la petición de Compromís de reprobar a Susana Camarero ante lo que los valencianistas consideran "el primer recorte de derechos de personas LGTBIQ+ de la democracia valenciana", pero han mostrado también su discrepancia en lo relativo a la ley trans, que Vox quiere derogar y el PP cambiar.

Cosas del calendario, justo una semana después de que populares y voxistas pactaran una reforma en el Reglamento de las Corts que, entre otros asuntos, disuelve la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI para incorporarla en una futura Comisión de Familia, Política Social e Igualdad, esta comisión se ha reunido en la que ha podido ser la última sesión después de 30 años funcionando de manera autónoma, primero como Comisión de la Mujer, después de Políticas de Igualdad y posteriormente con la mención LGTBI.

Y lejos de que este adiós se tiñera de música melancólica, tonos sepia o discursos de añoranza, ha añadido, más si cabe, tensión al debate, un motivo más para la confrontación que tiene en la cuestión de la diversidad picos de choque. Lo ha habido hasta entre PP y Vox, algo que queda circunscrito a pocas cuestiones, aunque con un nivel de intercambio verbal muy por debajo del visto entre los bloques de izquierda y derecha, especialmente entre la diputada voxista Ángeles Criado y el valencianista Francesc Roig.

La sola posibilidad de que sea la última sesión ha prendido las críticas de PSPV y Compromís señalando que esta disolución es una "moneda de cambio" para mantener a Mazón al frente del Consell, una disolución a la que el PP ha quitado importancia, al indicar que los temas de debate irán a otra comisión mientras Vox ha exhibido esto como una "victoria política". La reforma del reglamento ha de pasar por pleno y afectaría al siguiente periodo de sesiones, que se abre en enero, pero esta comisión ya estuvo medio año sin convocarse antes de verano.

Diputadas de la Comisión de Igualdad y LGTBI, en una imagen de archivo de las Corts. / José Cuéllar/Corts

El ambiente no se ha calmado con la entrada en materia del orden del día, ni mucho menos. Este ha comenzado con la petición de Compromís de reprobar a la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, por lo que consideran "el primer recorte de derechos de personas LGTBIQ+ de la democracia valenciana" y reclamando al Ejecutivo autonómico "rectificar su política" en la materia para que recupere la ley trans completa previa que impulsó el Botànic y que PP y Vox cambiaron en la última ley de Acompañamiento y que se encuentra recurrida en el Tribunal Constitucional.

"Bazofia ideológica"

Su debate ha sido una primer choque entre los bloques. Frente a las críticas de la izquierda, el PP ha reivindicado la gestión de Camarero, destacando el aumento en las partidas sobre diversidad de género, y ha afeado que los reproches sobre ella son "bulos". Al rechazo de los 'populares' se ha sumado el de Vox (necesario para hacer decaer la petición) que más que defender a la vicepresidenta se ha lanzado a cargar contra las "leyes ideológicas" impulsadas por el Botànic con un intento de "adoctrinar".

Por esa vía se ha acabado de encender la comisión. Ha sido en la PNL de Vox en la que ha reclamado eliminar la ley trans y LGTBI estatal. En ella, el PP le ha presentado una enmienda pidiendo no derogarla sino elaborar una nueva "desde el diálogo y el consenso". Los voxistas lo han rechazado. "Quieren presentar una nueva ley trans, ¿una nueva para qué? La credibilidad del PP entra en crisis", ha indicado la diputada voxista Ángeles Criado, quien ha visto tumbada su moción por la abstención de los 'populares'.

Eso sí, antes de ello, ha dejado un intercambio de alta tensión con los diputados de la izquierda. Tanto Rosa Peris, del PSPV, como Roig, de Compromís, han calificado su PNL de "bazofia ideológica". La cuestión ha ido a más cuando Roig le ha recordado que apoya a un "torturador", en referencia al profesor que llevaba las terapias de conversión en colegios. "Es solo un sacerdote que ayuda a los jóvenes", le ha contestado entre aspavientos y cruce de peticiones de mandarse callar con Vero Ruiz, de Compromís, sentada a su lado, quien sabe si como réquiem a la propia comisión.