Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

El presidente de Colombia cita la crítica de Bernabé a À Punt y clama: "Abajo Franco"

Alarmas sonando en la plaza de la Virgen en la duodécima manifestación contra Mazón en València

Alarmas sonando en la plaza de la Virgen en la duodécima manifestación contra Mazón en València / Germán Caballero

Redacción Levante-EMV

València

La manifestación que el sábado recorrió las calles de valència pidiendo la dimisión de Carlos Mazón ha saltado a la política internacional. No solo es porque algunos medios de comunicación como la BBC se hayan hecho eco, también han puesto sus ojos en la protesta mandatarios como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se ha referido en redes sociales a la marcha a través de un mensaje de la delegada del Gobierno y líder del PSPV en el Cap i casal, Pilar Bernabé.

Petro replicó la publicación de la dirigente socialista en la que criticaba que À Punt emitiera "corridas míticas de toros" mientras miles de personas protestaban contra la gestión de la dana. El presidente latinoamericano citó el mensaje de Bernabé con un "abajo Franco" y llamó "a que la espada de Bolívar emancipadora recorra toda la España, toda Europa, todo el Caribe, mi mar, y toda América , que llegue a Nueva York, la espada de Bolívar en las manos de la diosa libertad".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
  2. Las horas críticas del 29-O: 'Presidente, hay muchos muertos
  3. Última hora: Sigue en directo la duodécima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana
  4. Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
  5. Mazón acompañó a Vilaplana al parking antes de una desconexión de 37 minutos
  6. El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
  7. Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
  8. Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia

El Proyecto Adapt@+t de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino inaugura un espacio divulgativo en las radios comarcales

El Proyecto Adapt@+t de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino inaugura un espacio divulgativo en las radios comarcales

Mazón acompañó a Vilaplana al parking antes de una desconexión de 37 minutos

Mazón acompañó a Vilaplana al parking antes de una desconexión de 37 minutos

La acusación que representa a Ciudadanos pide a la jueza que cite de testigo a Lanuza, asesor de Mazón

La acusación que representa a Ciudadanos pide a la jueza que cite de testigo a Lanuza, asesor de Mazón

Vox pide una auditoría a Sanidad sobre los retrasos en las mamografías del cribado del cáncer de mama

Vox pide una auditoría a Sanidad sobre los retrasos en las mamografías del cribado del cáncer de mama

El presidente de Colombia cita la crítica de Bernabé a À Punt y clama: "Abajo Franco"

El presidente de Colombia cita la crítica de Bernabé a À Punt y clama: "Abajo Franco"

Vito Quiles agita la UV y provoca altercados entre miles de estudiantes

Vito Quiles agita la UV y provoca altercados entre miles de estudiantes

'Tomamos decisiones por instinto de supervivencia': hoy, 21.30 estreno del documental de Levante-EMV

'Tomamos decisiones por instinto de supervivencia': hoy, 21.30 estreno del documental de Levante-EMV

Diana Morant: “Aemet hace ciencia, no toma decisiones”

Diana Morant: “Aemet hace ciencia, no toma decisiones”
Tracking Pixel Contents