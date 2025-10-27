El presidente de Colombia cita la crítica de Bernabé a À Punt y clama: "Abajo Franco"

La manifestación que el sábado recorrió las calles de valència pidiendo la dimisión de Carlos Mazón ha saltado a la política internacional. No solo es porque algunos medios de comunicación como la BBC se hayan hecho eco, también han puesto sus ojos en la protesta mandatarios como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se ha referido en redes sociales a la marcha a través de un mensaje de la delegada del Gobierno y líder del PSPV en el Cap i casal, Pilar Bernabé.

Petro replicó la publicación de la dirigente socialista en la que criticaba que À Punt emitiera "corridas míticas de toros" mientras miles de personas protestaban contra la gestión de la dana. El presidente latinoamericano citó el mensaje de Bernabé con un "abajo Franco" y llamó "a que la espada de Bolívar emancipadora recorra toda la España, toda Europa, todo el Caribe, mi mar, y toda América , que llegue a Nueva York, la espada de Bolívar en las manos de la diosa libertad".