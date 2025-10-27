PSPV y Compromís pedirán la destitución de la cúpula de À Punt por no retransmitir la manifestación contra Mazón

La retransmisión de "Corridas históricas" el pasado sábado en À Punt mientras miles de manifestantes llenaban el centro de València para pedir la dimisión de Carlos Mazón llegará a las Corts. Al malestar que ya ha transmitido la plantilla del ente público se sumarán sendas peticiones de PSPV y Compromís en las Corts de destituir a los máximos responsables de la radiotelevisión valenciana, esto es, su actual consejo de administración que preside Vicente Ordaz así como al director general nombrado en enero, Francisco Aura.

Es la reacción a una imagen cuanto menos llamativa: las calles de València ocupando titulares en la mayoría de medios nacionales así como informaciones en algunos internacionales como la BBC mientras la televisión autonómica mostraba una faena de Vicente Barrera y Enrique Ponce de 1997, hace casi 30 años. Lo que al principio fue cierta "incredulidad" por parte de los representantes de la izquierda se ha convertido este lunes en anuncio de acciones parlamentarias.

En este sentido, fuentes del PSPV anuncian que exigirán en las Corts el cese del consejo de administración de À Punt que preside Vicente Ordaz, y la destitución del director general de À Punt, Francisco Aura. Siete de los ocho miembros de este consejo de administración fueron elegidos en el parlamento autonómico en julio de 2024, hace menos de año y medio, con los únicos votos favorables de PP y Vox que tras cambiar la ley permitieron que estos cargos se escogieran sin necesidad de mayorías reforzadas.

Los socialistas afean que "mientras las calles de Valencia se convertían en un clamor para exigir la dimisión de Mazón, À punt estaba retransmitiendo una corrida de toros del año 1997, ocultando la realidad a los valencianos" y consideran que lo ocurrido este sábado es "un punto de inflexión en una gestión indigna de la radio televisión pública valenciana" por lo que solicitarán la destitución de la cúpula del ente público.

Un fotograma de la emisión de "Corregudes mítiques" que emitía una faena del torero Vicente Barrera, exvicepresidente del Consell / Levante-EMV

A la no retransmisión de la protesta, fuentes del PSPV añaden "la manipulación que la dirección de RTVV ejerce sobre en los informativos y a la ocultación de las cintas grabadas en el Cecopi". "En la estrategia por mantenerse a cualquier precio en el poder, el pasado sábado vimos como el PP y sus socios utilizan de manera partidista y obscena la radio televisión pública valenciana. Para censurar, para manipular", indican fuentes de la formación que encabeza Diana Morant.

"No está a la altura"

Las quejas y las acciones son compartidas por Compromís cuyo síndic, Joan Baldoví, ha expresado este lunes su "incredulidad" cuando durante la marcha del pasado sábado le dijeron que estaban retransmitiendo una corrida de toros de hacía 28 años con el exvicepresidente Barrera como uno de los ilustres de ese cartel. "La dirección de À Punt no está a la altura", ha indicado señalando que presentarán una iniciativa para pedir la salida de los miembros del consejo de administración.

En esta línea, Baldoví también ha mostrado su apoyo al comunicado lanzado por la plantilla del ente público el día siguiente mostrando su rechazo a la actuación del sábado. Se refiere al manifiesto que se lanzó por redes sociales bajo el título 'La plantilla d’À Punt no calla' en el que se leía: "Como trabajador/a de À Punt me avergüenzo enórmemente de la decisión de la Dirección de emitir la tarde del 25 de octubre, una corrida de toros en lugar de cubrir la manifestación por el aniversario de la dana”.