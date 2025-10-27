Ya queda menos para que se alarguen las tardes

Desde que cruzamos el umbral del equinoccio de otoño, el pasado 22 de septiembre, hemos estado inmersos en una disminución progresiva de la luz solar. Este acortamiento se ha vuelto especialmente notable con el reciente cambio de horario de invierno, obligándonos a encender las luces más pronto.

Pero, ¿hasta cuándo se prolongará este descenso de las «horas de sol»? El punto final de este ciclo descendente llegará con el solsticio de invierno, que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre. Tal y como confirma el Observatorio Astronómico Nacional, esa jornada marcará oficialmente el día más corto del año en el hemisferio norte. Tomemos Valencia como ejemplo: el sol se despedirá alrededor de las 17:39 horas, dejándonos con la noche más larga de 2025.

Actualmente, a finales de octubre y principios de noviembre, contamos con unas 10 horas y 30 minutos de luz solar en muchas regiones de España. Si bien puede parecer poco, aún conservamos más de una hora de claridad extra en comparación con la media de diciembre.

Es importante recordar una distinción fundamental: cuando decimos que los días se acortan, nos referimos estrictamente a la cantidad de luz solar. Astronómicamente, un día siempre dura 24 horas. Lo que está disminuyendo a un ritmo acelerado son esos minutos preciados de claridad.

El 21 de diciembre, el día más breve del hemisferio norte, nos regalará fenómenos curiosos alrededor del planeta. En el polo opuesto, la Antártida experimentará el Sol de medianoche, con el astro permaneciendo por encima del horizonte durante las 24 horas del día, un contraste impresionante con nuestras largas noches.

Finamente, hay una curiosidad temporal que muchos desconocen. Aunque el solsticio es el día más corto, la hora a la que anochece y amanece no coinciden perfectamente con el. De hecho, a principios de diciembre, justo coincidiendo con el puente de la Constitucion, el sol ya empieza a ponerse cada día un poco más tarde. Sin embargo, no será hasta principios de enero cuando empecemos a notar que amanece más pronto.

Es el punto intermedio de esos dos cambios graduales, el solsticio, el que asegura que el 21 de diciembre sea el día de menor duración solar. A partir de entonces, ¡podemos empezar a celebrar la lenta, pero segura, recuperación de luz!