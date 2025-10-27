El videoanálisis de Alfons Garcia: “El PP debería tener algo que decir en este capítulo de una historia demasiado larga”

El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia explica en su videoanálisis de esta semana las últimas revelaciones que ha aportado Levante-EMV sobre la agenda del president de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana. “Como subraya el editorial de hoy de los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, no es normal que sea la prensa la que un año después de la gran riada destape datos del mapa de movimientos aquel día” del jefe del Consell, afirma.

Alfons Garcia señala que la revelación de que Mazón y la periodista fueron juntos tras el almuerzo hasta el aparcamiento cercano donde ella tenía su vehículo “puede parecer un dato nimio”, pero que contradice la versión que el mismo president defendió con firmeza en alguna de las entrevistas que concedió por el Nou d’Octubre.

El trayecto, además, es inmediatamente anterior a una desconexión de llamadas telefónicas de Mazón que se prolonga durante 37 minutos. “No nos perdamos en conjeturas de morbo -asevera el subdirector-. Maribel Vilaplana es un personaje secundario en esta película. Como ella dijo en su carta abierta, estuvo en un mal escenario en el peor día y ese trago lo tendrá que administrar ella. Pero el protagonista es el president. Importa saber lo que hizo, pero sobre todo por lo que no hizo el primero de los valencianos en el peor día”.

Así, Alfons Garcia defiende que Mazón “debe asumir sus responsabilidades, debe contar todo lo que hizo aquel día, pedir disculpas y asumir las consecuencias”.

El periodista realiza también una reflexión sobre el PP, el partido del president de la Generalitat y el partido que “pagó aquella comida y paga al asesor que recibió a las puertas del Palau a Mazón y, como ha publicado este diario, le alertó de la dimensión del drama”. “El PP debería tener algo que decir en este capítulo de una historia demasiado larga y dolorosa”, concluye, porque las víctimas “no se merecen el espectáculo político” ahora que se conmemora el aniversario de la riada.