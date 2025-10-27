Vito Quiles agita la UV y provoca altercados entre miles de estudiantes

El paso del activista Vito Quiles por la Universitat de València se ha saldado con altercados entre más de un millar de estudiantes de izquierda y derecha frente a la facultad de filología de la UV.

Sin permiso

El agitador había anunciado en sus redes sociales este acto dentro de su tour "España Combativa". Sobre el papel, se trata de un ciclo de conferencias sobre "periodismo y comunicación política", pero la realidad, según fuentes de las universidades y sindicatos estudiantiles consultadas por este diario, es que Quiles ni siquiera había solicitado un permiso formal para realizar tales charlas, de las que las universidades se enteraron por redes sociales.

Todas las charlas que han hecho hasta ahora han acabado, como esta, en confrontación entre estudiantes. En este caso, el amplio dispositivo policial con decenas de agentes de la UIP (Unidad de Intervención Policial) de la Policía Nacional ha evitado que la confrontación llegara a ser directa, pero sí que se han dado insultos y amenazas entre ambos bandos durante toda la mañana. En el caso de la zona del agitador ultra, algunos de los manifestantes han llegado a realizar saludos fascistas y cánticos de esta índole.

"Estamos hartos"

Quiles ha sido capaz de acaparar gran parte de la rabia y el descontento de la juventud contra el sistema, y cientos de chavales acudieron, no a una charla sobre periodismo, sino a una protesta contra el gobierno progresista y a dar apoyo a Quiles como si de un político se tratase. También ha conseguido encender la rabia de la juventud progresista, que ve en Quiles un "difusor de odio y de ideas ultraderechistas que no tiene cabida en las universidades", explica María, una estudiante de filología.

"Estamos hartos", explica Nicolás (usando una expresión más coloquial). "Hartos de la corrupción, de políticos que no nos representan, de un presidente que está haciendo lo mismo que lo que hizo Rajoy en 2018 cuando le hicieron la moción de censura, pero él no dimite. Hemos visto todo lo que hacía Ábalos y que tiene a un secretario de organización en la cárcel. Estamos hartos de tanta corrupción y de que no se solucionen nuestros problemas", critica Nicolás, un joven que ha ido a apoyar a Quiles.

La "charla" en realidad fue una protesta política disfrazada y Quiles, un líder al que muchos jóvenes escuchan por su discurso contra la corrupción, pero también lleno de afirmaciones como "España es Cristiana, no musulmana".