La promesa de una agencia estatal de emergencias pone de acuerdo a Zulima Pérez y Gan Pampols

“En todo el parlamento de la comisionada no he oído hablar de nivel autonómico en ningún momento; si no supiera que soy español diría que estoy en un estado militar y centralizado, porque solo se ha hablado del Gobierno de España y ayuntamientos”. Con estas palabras ha empezado Francisco José Gan Pampols, hasta el próximo miércoles vicepresidente segundo del Consell para la Recuperación, su intervención en el foro ‘Lecciones aprendidas tras la dana de València’, tras escuchar a la comisionada para la reconstrucción del Gobierno de España, Zulima Pérez que arrojaba un “balance positivo” de la recuperación postcatástrofe. La comisionada, por su parte, insistía en la coordinación existente entre el Gobierno de España y la Generalitat. En lo que los representantes de ambas administraciones se han mostrado de acuerdo es en que la posibilidad de crear una agencia estatal de respuesta a las emergencias, ya anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, podría traer consecuencias positivas.

Según ha dicho la comisionada en la jornada, celebrada en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, se puede hacer ese “balance positivo”, pero eso no significa “que no quede muchísimo por hacer”. Asegura que los gobiernos también aprenden de la gestión de episodios extremos como el que tuvo lugar en la dana del pasado 29 de octubre y que muchas cosas han cambiado en la gestión desde la última gran catástrofe medioambiental que ha considerado algo equiparable, el volcán de La Palma. “Esta vez nos planteamos que desde el Gobierno se financiase el 100% de las infraestructuras municipales, porque muchísimas de las competencias recaen en manos de los alcaldes y queríamos ayudar en la financiación y acompañar en la reconstrucción”, ha destacado.

Ciudades “más resilientes”

Más de 160 kilómetros de carreteras estatales, casi 350 kilómetros de vías de Cercanías… la comisionada del Gobierno para la reconstrucción ha incidido en muchas de las obras que se están acometiendo y que son competencia del Ejecutivo del Estado. “Hay una primera fase que es reconstruir o reponer las cosas que se nos han dañado, y necesitamos hacerlo rápidamente, pero después ha empezado una fase nueva en la que vamos a tener que repensar cómo queremos que sean esas ciudades en el futuro”, ha considerado Pérez.

La comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez / Alberto Gradolí­ Vivas / UV

Cree que ese futuro tiene que incorporar varios ejes: una “dimensión social” y el intento de hacer municipios “mucho más sostenibles y resilientes". “Tenemos la posibilidad de volver a pensar esas ciudades y hacerlo desde las personas”, ha destacado. Otra coincidencia con Gan Pampols, que ha hablado de poner en el centro “a la persona, aunque no en un sentido buenista, sino de tener en cuenta a la persona y sus necesidades”.

Agilizar trámites y una “ventanilla única”

Tanto Pérez como Gan Pampols han escuchado y recogido alguna de las reivindicaciones de los alcaldes de Utiel y Catarroja , que han intervenido en la anterior mesa de la jornada. Entre ellas, la de simplificar los trámites para la contratación de las obras de emergencia. “El nuevo sistema de contratación ha sido una de mis máximas luchas, que se pudiese contratar de una manera mucho más sencilla”, ha explicado Pérez. Pero ha añadido que las instituciones europeas no permiten que todas las obras sean consideradas, de partida, como de emergencia. Es el órgano de contratación el que tiene que ir diciendo cuál es de emergencia y cuál no.

Por su parte, el vicepresidente del Consell ha lamentado que, también en el proceso de las solicitudes de ayudas “se ha vuelto loco al ciudadano”. En este sentido, ha apostado por “una ventanilla única”.

Una agencia estatal

También ha habido referencias al anuncio de Pedro Sánchez de crear una agencia estatal de protección civil y emergencias. Un acierto, para el vicepresidente Gan Pampols. “La actual estructura de emergencias en el Estado no es adecuada, falta un elemento de orden superior que tenga capacidad de actuación inmediata”, ha destacado. En una catástrofe, ha explicado, una agencia estatal estaría “en pleno funcionamiento” desde el principio y podría declarar el nivel 3 de emergencia “sin que lo pida nadie, por la extensión de la afección o la gravedad”.

El vicepresidente segundo del Consell, Francisco José Gan Pampols, con Joan Romero / Alberto Gradolí­ Vivas / UV

El conseller ha señalado que una agencia estatal de emergencias "tiene que tener el catálogo de recursos críticos de la nación para atender a emergencias". Así, debe recoger aspectos como los vehículos o excavadoras disponibles en el conjunto del país y permitir así "una asignación eficiente en el momento en que sea necesario". Según Pampols, "cuando uno espera tener tiempo para prepararse porque se declara la emergencia, ya es tarde", y el resultado es que "cada uno hace lo que puede hacer porque no lo tiene previsto, preparado y ensayado". "Eso no es una forma de afrontar los problemas que hemos tenido", ha advertido.

Del mismo modo, Zulima Pérez ha apostado por ese organismo, pero para que no solo gestione la emergencia sino también la primera fase de la postemergencia.

Autoprotección y avisos

La comisionada ha subrayado que se necesita establecer "un mejor sistema de avisos" para la autoprotección de la población. “La población no supo cómo actuar pero también falló la parte de la administración que tenía la obligación de avisar de que existía un peligro y de la manera en la que se tenía que actuar por parte de la población". Ha defendido que "las administraciones autonómicas tengan las competencias en protección civil como administración "más cercana" y ha señalado que "en los sistemas actuales hay una parte técnica y una parte política". También ha señalado que "hay una dirección técnica y una dirección política". Para el vicepresidente segundo del Consell, por su parte, ”la técnica tiene una línea y la política tiene otra” y “cruzarlas llevó a error”.