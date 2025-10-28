Vaivén
Arroz con consenso en las Corts al grito de "la paella está en peligro"
Es difícil que dos valencianos coincidan en los pormenores de la paella, de cuál es la mejor que han probado o si es o no asumible que lleve pimiento, alcachofas, caracoles o hasta gambas, sin embargo, el arroz se ha servido este martes con consenso en las Corts. Al menos a la hora de votar una PNL de Compromís para pedir a la Unión Europea la obligación de etiquetar el origen del arroz que se vende, una forma de proteger el producto valenciano.
El grito de "la paella está en peligro de extinción" con el que ha comenzado la valencianista Paula Espinosa ha sido una primera capa de pegamento a la que ha logrado unir las enmiendas de PSPV y Vox, sirviendo de condimentos a la base que había preparado la moción de Compromís, y el apoyo definitivo del PP a todo el empaquetado final. Al fin y al cabo, hecha la paella, lo que quedaba era comerla.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Las horas críticas del 29-O: 'Presidente, hay muchos muertos
- Mazón acompañó a Vilaplana al parking antes de una desconexión de 37 minutos
- Última hora: Sigue en directo la duodécima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia
- Antonio Tejero sigue en estado crítico en un hospital privado de Valencia
- El TSJCV rechaza la querella de Manos Limpias contra la jueza de la dana y confirma que no prevaricó