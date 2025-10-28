Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arroz con consenso en las Corts al grito de "la paella está en peligro"

Paula Espinosa habla con los diputados socialistas en la comisión Ramón Abad, Ana Besalduch y Charo Navalón, este martes.

Paula Espinosa habla con los diputados socialistas en la comisión Ramón Abad, Ana Besalduch y Charo Navalón, este martes.

Redacción Levante-EMV

València

Es difícil que dos valencianos coincidan en los pormenores de la paella, de cuál es la mejor que han probado o si es o no asumible que lleve pimiento, alcachofas, caracoles o hasta gambas, sin embargo, el arroz se ha servido este martes con consenso en las Corts. Al menos a la hora de votar una PNL de Compromís para pedir a la Unión Europea la obligación de etiquetar el origen del arroz que se vende, una forma de proteger el producto valenciano.

El grito de "la paella está en peligro de extinción" con el que ha comenzado la valencianista Paula Espinosa ha sido una primera capa de pegamento a la que ha logrado unir las enmiendas de PSPV y Vox, sirviendo de condimentos a la base que había preparado la moción de Compromís, y el apoyo definitivo del PP a todo el empaquetado final. Al fin y al cabo, hecha la paella, lo que quedaba era comerla.

