La CHJ ejecuta una inversión de 220 millones en 17 obras de emergencia

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) continúa trabajando en la restauración del dominio público hidráulico y en la reparación de los numerosos daños provocados por la dana catastrófica del 29 de octubre de 2024 en diferentes infraestructuras hidráulicas. Para ello, el organismo ha puesto en marcha 17 obras de emergencia que se están ejecutando de forma simultánea y que suponen una inversión de más de 220 millones de euros. En total, entre las que ya se han finalizado, las que se están desarrollando actualmente y las previstas a corto plazo, estamos hablando de 570 actuaciones a desarrollar distribuidas por todo el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Primero el agua potable

Dentro de este paquete de actuaciones, se ha priorizado las que permiten garantizar el abastecimiento de agua urbano a toda el área metropolitana de Valencia (el caso del Canal Júcar-Turia) y de Villar del Arzobispo, y de los regantes de más 24.500 hectáreas del Camp de Lliria (Canal Principal Campo del Turia); asimismo, aquellas que aumentan la seguridad de la población ante futuros episodios de grandes avenidas, como la extracción de lodos y reparación de daños en la presa de Forata, la restauración y reconstrucción del barranco del Poyo, o la reparación de daños en los cauces del Magro, del Bajo Júcar y del tramo bajo del río Turia.

Es importante resaltar que, además de restaurar los daños, los trabajos se han diseñado con la mirada puesta en el futuro, buscando no solo reparar sino también mejorar, en la medida de lo posible, la seguridad hidrológica, aumentando así la resiliencia del territorio ante nuevos episodios.

Estado actual de las obras de emergencia

Respecto a la reparación del Canal Júcar-Turia, los trabajos realizados en esta infraestructura continúan avanzando a buen ritmo y, en estos momentos, se centran en la construcción del acueducto definitivo en el barranco de la Horteta y en la retirada del acueducto de celosía provisional en el Poyo, ya que la ejecución del baipás soterrado acaba de finalizar. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros y la previsión es que la obra esté totalmente terminada para el primer trimestre de 2026.

Obras de emergencia en el Canal Júcar-Turia, en su cruce con el barranco de la Horteta

Los trabajos de reparación de los daños ocasionados por la dana en la presa de Forata también avanzan según lo previsto. La actuación cuenta con un presupuesto de 6,5 millones de euros y el hito más importante de esta obra de emergencia llegó a finales del mes de julio, cuando se restituyó la operatividad de la toma de riego de la presa, que permanecía taponada desde el mes de octubre debido al gran volumen de sedimentos que entraron en el embalse durante el episodio. Una vez ejecutada esta importante actuación, los trabajos se centran ahora en la adecuación de las vías de servicio y de acceso hasta el embalse, dañadas durante la dana, y la reconstrucción del cuenco amortiguador de la presa, que podrían comenzar en las próximas semanas.

Los trabajos en el barranco del Poio continúan avanzando a buen ritmo en toda la traza del cauce, desde Chiva hasta su desembocadura, incluyendo también otros barrancos tributarios como el Gallego o la Horteta. Concretamente, las obras se extienden a lo largo de los términos municipales de Chiva, Torrent, Aldaia, Alaquás, Riba-Roja, Loriguilla, Cheste, Paiporta, Picanya, Massanassa y Catarroja.

La inversión total de esta actuación, que realmente se divide en dos tajos, ronda los 46 millones de euros y se centra, principalmente, en reconstruir, reforzar y sanear los taludes más afectados por la avenida extraordinaria del pasado 29 de octubre.

Previsión de fin de obras

Pese a que es complicado ofrecer una fecha de finalización de estas actuaciones, ya que en muchos tramos es necesaria una coordinación con las otras administraciones que también trabajan en los barrancos, la prioridad pasa por acelerar los tajos y devolver el estado original del barranco lo antes posible. Los trabajos están muy avanzados en los términos municipales de Picanya, Paiporta, Massanassa y Catarroja, con algunos de los tramos ya finalizados. Respecto a los tramos de cabecera, es importante destacar que está previsto aumentar la inversión en 5 millones de euros más con una actuación en Chiva que permitirá mejorar el funcionamiento hidráulico del cauce, que se van a desarrollar en un tramo del barranco que comienza a la altura del Puente Nuevo de Chiva y finaliza aguas abajo del tramo urbano. El objeto es ampliar la capacidad del cauce y para ello se va a excavar buscando aumentar la profundidad del mismo, que en alguno de los tramos se ampliará hasta los tres metros.