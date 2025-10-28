La cúpula de À Punt queda expensas de PP y Vox en las Corts ante la nueva crisis

El próximo 13 de noviembre las Corts votará una moción del PSPV en la que se insta al Consell a reclamar el cese de los miembros del consejo de administración de À Punt así como del director general del ente, Francisco Aura. Su resolución, en realidad, no tiene efectos prácticos, pero anticipa una decisión que se ceñirá sobre PP y Vox en las próximas semanas ante la nueva crisis abierta en el ente por la retransmisión el sábado por la tarde de una "corrida histórica de toros" de 1997 en lugar de la manifestación que recorría las calles de València pidiendo la dimisión de Carlos Mazón con motivo del aniversario de la dana.

La resolución que se debatirá en el parlamento autonómico viene de atrás, de una interpelación que los socialistas presentaron contra la dirección de la radiotelevisión pública valenciana por la polémica en torno a los audios del Cecopi que À Punt grabó el 29 de octubre y que no emitió. Sin embargo, aquel fuego se ha amplificado con la polémica programación del sábado, se han unido los trabajadores con un comunicado de los comités de empresa del ente y hasta uno de los miembros del consejo de administración, el representante de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Ricard Gallego, ha criticado la actuación del ente.

Con ese caldo de cultivo, PSPV y Compromís impulsarán en las Corts la salida de la actual cúpula de À Punt, una iniciativa que, sin embargo, tiene como obstáculo la actual legislación y la aritmética parlamentaria. La norma que rige la televisión pública la aprobaron PP y Vox en mayo de 2024. Con ella se creó un nuevo consejo de administración con siete miembros designados por el parlamento por mayoría absoluta (algo que ocurrió en diciembre con pacto de 'populares' y voxistas), y el octavo era nombrado por la FVMP. El consejo de administración ha elegido posteriormente al presidente del ente, Vicente Ordaz, y después al director general, Francisco Aura.

Menos de un año después de sus respectivos nombramientos y pese a tener un mandato de cinco, la izquierda mira ya la ley para buscar la destitución de ambos. Los únicos motivos que pueden llevar a impulsar el cese de un consejero en las Corts es por "incurrir en incumplimiento en el ejercicio de sus funciones" o por "realizar actuación contraria a los criterios, principios u objetivos recogidos en la presente ley", cuestión que se debería justificar y posteriormente votar por lo que la petición de PSPV y Compromís quedarían a expensas de la decisión de PP y Vox.

Situación distinta es la del director general. Su destitución está en manos del Consell "oído o a propuesta del consejo de administración, mediante resolución motivada" por "imposibilidad física o enfermedad", "incompetencia manifiesta o actuación contraria a los criterios, principios u objetivos de la presente ley", "condena en sentencia firme" o "incompatibilidad". La próxima reunión del consejo de administración del ente será la semana que viene y en ella Gallego ya ha señalado que llevará el asunto al pleno para recibir una "explicación clara y convincente" admitiendo su "desacuerdo con esta forma de gestión".

Programación especial para el 29-O

Por su parte, fuentes de la dirección de À Punt defienden la programación del sábado asegurando que se ha dado el mismo trato que a las 10 últimas manifestaciones y destacan que en el informativo de la noche se hizo un directo y dos piezas de la manifestación en Valencia además de una más de la manifestación celebrada en Alicante. Asimismo, preguntado por este periódico, À Punt indica que la emisión de la corrida se programó con varias semanas de antelación, no tuvo coste económico porque pertenece al archivo de Canal 9 y tuvo un seguimiento entre las 18:44 y las 21 horas del 2,9 % de share con 103.000 espectadores únicos.

La cadena autonómica, a su vez, ha informado que ha preparado una "programación especial" con motivo del primer aniversario de la dana. Serán 17 horas de directo que comenzarán a las 7 de la mañana y que durará hasta la medianoche. Será, añade À Punt, un gran despliegue humano y técnico que permitirá tener presencia en todas las comarcas golpeadas por la barrancada, el informativo del mediodía se emitirá desde el Ateneu de Paiporta y retransmitirá en directo el funeral de Estado que se celebrará en la Ciutat de les Arts i les Ciències desde donde, por otra parte, se pondrá un set para el informativo de la noche.