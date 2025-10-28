Sigue en directo todos los actos homenaje del día de la dana

El 29 de octubre se conmemorará que hace un año de la tragedia de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales en Valencia y decenas de miles de damnificadas.

Luto oficial

Durante la jornada, con motivo del aniversario de la dana que afectó gravemente municipios de la zona cero como Chiva, Catarroja, Paiporta, Picanya, Benetusser, Sedaví, Alfafar, Massanassa y otros municipios de l'Horta Sud han programado diferentes actos como muestra de respeto y recuerdo hacia las personas afectadas y sus familias. En algunos de esos municipios como Chiva o Llocnou de la Corona, que han declarado el día de luto oficial junto a València, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.

Por su parte, el Gobierno valenciano ha acordado que este miércoles sea un día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana por el primer año de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia, según ha anunciado el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Mazón, que lo ha anunciado tras firmar este martes un convenio en el Palau de la Generalitat para el impulso del Plan Endavant de recuperación tras la dana, ha señalado asimismo que mañana se celebrará un pleno del Consell extraordinario y a continuación se aprobará una declaración institucional.

89 municipios

Fueron inundados 89 municipios de 10 comarcas, en mayor o menor medida, según la cartografía de la dana elaborada por la Universitat de València (aunque son 78 según el BOE). Desde La Hoya de Bunyol y Requena-Utiel hasta L’Horta y parte de La Ribera como Algemesí y Guadassuar, el agua arrasó a su paso una superficie ocupada en su décima parte por viviendas, empresas e infraestructuras.

Pilar Olaya Silla instalará un memorial este miércoles en la Plaça del Poble Este miércoles 29 de octubre de 18 a 21 horas, en la plaça del Poble, el Ayuntamiento de Silla instalará un pequeño memorial para que todos aquellos que lo deseen puedan rendir su homenaje personal a las 229 víctimas de la DANA. Será un espacio abierto dónde, de manera libre y voluntaria, quien quiera pueda dejar una flor, una vela o unas palabras de recuerdo y reflexión en memoria de las personas que nos dejaron hacejusto un año.

Mapi Casabán 237 segundos de silencio en Dènia por cada una de las víctimas Cuando se cumple el primer aniversario de la catástrofe provocada por una dana en tierras valencianas y otras comunidades del Estado, l’Ajuntament de Dénia se suma a la iniciativa de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y convoca 237 segundos de silencio–una por cada persona que perdió la vida- en recuerdo de les víctimas.

Pilar Olaya Cine gratis para los afectados por la dana El próximo miércoles 29 de octubre de 2025, MN4 abrirá sus puertas con una jornada totalmente gratuita y exclusiva para las personas residentes en las zonas afectadas. La noticia completa aquí

Redacción Levante-EMV Lorena Silvent, en su despacho de alcaldía. / A.C. Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja: "Las emergencias no entienden de siglas; la respuesta debe ser colectiva y coordinada” La primera edil hace balance tras un año desde la dana y pone el foco en la formación ciudadana y la colaboración institucional para hacer un municipio más resiliente frente al cambio climático. Leer noticia completa aquí

Pleno en el que se decreta el día 29 de luto en Llocnou de la Corona / L-EMV Llocnou de la Corona decreta el 29 de octubre de luto oficial El Ayuntamiento de Llocnou de la Corona ha celebrado este martes un pleno extraordinario en el que se ha guardado un emotivo minuto de silencio en memoria y recuerdo de las 229 víctimas fallecidas en la dana del 29 de octubre de 2024, una tragedia que afectó gravemente a numerosas localidades de la Comunitat Valenciana, entre ellas a Llocnou de la Corona, uno de los municipios más castigados por aquel devastador episodio meteorológico. Lee la información completa aquí.

Sara García Chiva un año despúes de la dana. / Germán Caballero Chiva declara luto oficial el 29-O en memoria de la dana Con motivo del primer aniversario de la dana, que afectó gravemente a Chiva, el ayuntamiento declara luto oficial durante toda la jornada del 29 de octubre de 2025. También convoca a vecinos y vecinas a participar en un minuto de silencio a las 12 horas, frente al edificio consistorial. Leer noticia completa aquí.

Fachada del Ayuntamiento de Paterna Vigilia y banderas a media asta en Paterna El Ayuntamiento de Paterna se sumará este miércoles a la conmemoración del primer aniversario de la dana con una serie de gestos simbólicos en recuerdo y solidaridad con todas las personas y municipios damnificados. Lee aquí la información completa

Exposiciones, minutos de silencio o el pitido del ES-Alert: Así homenajeará la Ribera el primer aniversario de la dana La sociedad valenciana vivirá mañana, 29 de octubre, una de las jornadas más complicadas. Un año después de la trágica riada, el recuerdo todavía sigue muy presente entre los damnificados y, especialmente, entre las familias y amigos de las 229 víctimas. Este miércoles 29 de octubre será un día de recuerdo y homenajes. Por ello, los ayuntamientos han organizado una serie de actos para rendir homenaje a los afectados por la catástrofe y para reivindicar la resiliencia frente a las adversidades. Lee la noticia completa aquí