Sigue en directo todos los actos homenaje del día de la dana

Los municipios 89 municipios de las 10 comarcas inundados por la gran riada del 29 de octubre han programado diferentes actos como muestra de respeto y recuerdo hacia las personas afectadas y sus familias

Un abrazo en forma de cadena humana en el aniversario de la riada

Redacción Levante-EMV

València

El 29 de octubre se conmemorará que hace un año de la tragedia de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales en Valencia y decenas de miles de damnificadas.

Luto oficial

Durante la jornada, con motivo del aniversario de la dana que afectó gravemente municipios de la zona cero como Chiva, Catarroja, Paiporta, Picanya, Benetusser, Sedaví, Alfafar, Massanassa y otros municipios de l'Horta Sud han programado diferentes actos como muestra de respeto y recuerdo hacia las personas afectadas y sus familias. En algunos de esos municipios como Chiva o Llocnou de la Corona, que han declarado el día de luto oficial junto a València, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.

Por su parte, el Gobierno valenciano ha acordado que este miércoles sea un día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana por el primer año de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia, según ha anunciado el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Mazón, que lo ha anunciado tras firmar este martes un convenio en el Palau de la Generalitat para el impulso del Plan Endavant de recuperación tras la dana, ha señalado asimismo que mañana se celebrará un pleno del Consell extraordinario y a continuación se aprobará una declaración institucional.

89 municipios

Fueron inundados 89 municipios de 10 comarcas, en mayor o menor medida, según la cartografía de la dana elaborada por la Universitat de València (aunque son 78 según el BOE). Desde La Hoya de Bunyol y Requena-Utiel hasta L’Horta y parte de La Ribera como Algemesí y Guadassuar, el agua arrasó a su paso una superficie ocupada en su décima parte por viviendas, empresas e infraestructuras.

