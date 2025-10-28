La Generalitat declarará luto oficial este miércoles por el primer año de la dana

El Gobierno valenciano ha acordado que este miércoles sea un día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana por el primer año de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia, según ha anunciado el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Mazón, que lo ha anunciado tras firmar este martes un convenio en el Palau de la Generalitat para el impulso del Plan Endavant de recuperación tras la dana, ha señalado asimismo que mañana se celebrará un pleno del Consell extraordinario y a continuación se aprobará una declaración institucional.

40 millones de euros

El president ha avanzado que el pleno del Consell ha acordado hoy ampliar de 20 a 40 millones de euros las ayudas para la reactivación económica de los municipios afectados, lo que supone doblar las ayudas actuales o multiplicar por 8 la partida inicial de 5 millones para respaldar el emprendimiento de las empresas. Además, ha señalado que se han aprobado dos decretos de ayudas directas a entidades y bienes culturales de los municipios afectados por las riadas, uno para patrimonio cultural y otro para reconstrucción de bibliotecas, librerías y distribuidoras.