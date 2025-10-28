Las víctimas de la dana piden acreditar a los fotoperiodistas "en condiciones dignas" en el funeral de Estado

La Associació de Víctimes DANA 29 d’octubre de 2024 ha emitido un comunicado para expresar su "pleno apoyo a los fotoperiodistas" y exigir a las autoridades que "rectifiquen la decisión" de restringir su acceso y el de la prensa gráfica al Funeral de Estado que se celebrará mañana en memoria de las víctimas.

La Asociación denuncia que la prensa será ubicada "fuera del recinto, a cientos de metros del acceso", una restricción que imposibilita, a su juicio, una cobertura fotográfica "respetuosa y profesional", y que atenta contra "la libertad de prensa e información".

Un año de acompañamiento respetuoso

En su escrito, la Associació subraya la "profesionalidad, sensibilidad y respeto" con el que los fotoperiodistas han cubierto la tragedia durante todo el año, descartando cualquier tipo de sensacionalismo.

"Hemos comprobado a lo largo de estos meses que los medios y los profesionales de la fotografía no han actuado desde el sensacionalismo, sino desde la empatía y el compromiso con la verdad. Sus imágenes han sabido captar la esencia del dolor y la dignidad con la que las familias hemos afrontado este año tan difícil", señalan en el comunicado.

La decisión de mantener alejados a los profesionales de la imagen les preocupa profundamente, ya que la perciben como "un intento de silenciar la verdad emocional de lo que hemos vivido". Destacan que la labor de los fotoperiodistas ha sido fundamental para "dar voz a quienes el agua y el silencio quisieron borrar".

Petición de rectificación

Por todo ello, la asociación reclama que se garantice la presencia de los fotoperiodistas dentro del recinto del Funeral de Estado, asegurando unas condiciones que permitan un trabajo profesional y respetuoso.

Concluyen con un llamamiento directo a las autoridades para que rectifiquen la decisión y permitan una cobertura "plural, libre y digna" del solemne acto, en respeto a las víctimas y a toda la ciudadanía.

El funeral de Estado

El Museo de las Ciencias de València será mañana el escenario del funeral de Estado, que rendirá homenaje a las víctimas mortales de la mayor catástrofe natural de la historia de España. La ceremonia comenzará a las 18 horas en el interior del recinto y, aunque casi a cuentagotas, se van conociendo los detalles de una ceremonia civil que busca dar protagonismo a los familiares de las personas fallecidas y a la Casa Real, por encima de los miembros del Gobierno y del Consell.

Según la información trascendida en los últimos días, la ceremonia se extenderá durante una hora aproximadamente y tendrá diferentes momentos. La encargada de enlazarlos será la periodista de Televisión Española Lara Síscar, natural de Gandia y una de las reporteras encargadas de la cobertura de la dana hace un año, como trascendió este lunes. Según ella, los días posteriores al 29-O han sido "uno de los más complicados de su vida profesionales".

Un día después, Levante-EMV ha podido saber que, a lo largo de la ceremonia, se leerán los nombres de las 237 víctimas mortales de la dana y se realizará una ofrenda floral en recuerdo de las mismas donde se interpretará el 'Cant del Ocells'. Otro de los momentos trascendentes, será el minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos. El acto tendrá, además, dos momentos musicales. Al inicio del acto, sonará la Marcha Real, el himno de España. Otro de estos interludios musicales estará protagonizado por un sexteto de la Orquesta de Radio Televisión Española (RTVE), que interpretará el "Adagio" o segundo movimiento del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, que cerrará el funeral. El tercero correrá a cargo de María Bertomeu, 'La María', con la interpretación Mon Vetlatori.