La Generalitat forma a agentes medioambientales para investigar las causas de los incendios en el monte

El Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) formará a agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio en la metodología clave para especializarse en la investigación de las causas de los incendios forestales que se registran en la Comunitat Valenciana. Así lo han explicado durante la inauguración de esta actividad formativa, que vuelve a la programación del Ivaspe, la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, y el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida.

El curso, que cuenta con la participación de 23 agentes medioambientales, versará sobre materias imprescindibles para formar parte del Grupo de Investigación de Incendios, según ha remarcado Irene Rodríguez.

El alumnado adquirirá, en concreto, nociones sobre protocolos e instrucciones en investigación de incendios forestales tanto desde la perspectiva de las evidencias físicas como de las situaciones de riesgo personal, así como sobre el comportamiento del fuego y la indagación de las causas de este tipo de siniestros aplicadas a la prevención y a la gestión forestal, e incluirá además prácticas de campo y prácticas de aula. La duración de la formación será de 30 horas lectivas.

Coordinación esencial

La secretaria autonómica ha destacado que, con esta línea formativa, los departamentos de Emergencias y de Medio Ambiente buscan “reforzar la colaboración y la coordinación en torno a un servicio esencial” para la protección del territorio. Por su parte, el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio ha mostrado su satisfacción por poder celebrar, gracias a la colaboración con la Conselleria de Emergencias, un nuevo curso formativo dirigido a los agentes medioambientales. Mérida ha subrayado que los cerca de 300 agentes que trabajan sobre el territorio “constituyen una garantía de protección del medio ambiente y facilitan la investigación de las causas cuando se produce cualquier incidente, como los incendios forestales”.

Asimismo, ha resaltado que iniciativas como esta “son esenciales para continuar formando a los agentes y para poner en valor la labor imprescindible que desempeñan”. En este sentido, ha insistido en la importancia de seguir fortaleciendo la cooperación entre ambas conselleries en materia de prevención y extinción de incendios de los incendios forestales.

Curso selectivo de Policía Local

Por otro lado, el Ivaspe ha iniciado también una nueva edición del curso selectivo de acceso a la escala ejecutiva de los cuerpos de Policía Local, que cuenta con la participación de 91 agentes. La secretaria autonómica de Emergencias ha explicado que la actividad tiene una duración total de 350 horas lectivas y se estructura en dos fases. La primera, de 300 horas, se desarrollará en las instalaciones del Ivaspe en Cheste. La segunda, de 50 horas, consistirá la elaboración tutorizada de un trabajo de investigación que culminará con su exposición ante un tribunal para su evaluación final.

La formación combina contenidos que capacitan al alumnado en actuaciones relacionadas con la policía judicial, como la intervención policial con menores, la violencia de género o los delitos de odio, y también en aspectos vinculados a las actividades de la policía científica, como las inspecciones oculares. Incorpora además la actualización de conocimientos en intervenciones en emergencias, habilidades psicosociales o formación complementaria sobre ciberdelincuencia y delitos de usurpación y allanamiento de morada, entre otras materias.

Irene Rodríguez ha agradecido tanto al personal docente como al alumnado su compromiso con la formación y el perfeccionamiento profesional para seguir profundizando y avanzando dentro de las diferentes escalas y categorías de la Policía Local.