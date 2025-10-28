La Generalitat rechaza aclarar el último cambio de versión de Mazón: “Ha dado todas las explicaciones”

La portavoz de la Generalitat, Susana Camarero, ha defendido este martes que el president Carlos Mazón “ha dado todas las explicaciones” sobre su agenda durante la tarde de la dana del 29 de octubre en la que murieron 229 personas, evitando así valorar la nueva versión destapada por Levante-EMV y que desvela que Mazón acompañó a la periodista Maribel Vilaplana hasta un aparcamiento cercano, algo ocultado hasta ahora por el jefe del Consell y todo su gobierno. La vicepresidenta tampoco ha querido concretar si conocía este hecho con anterioridad ni a qué hora llegó al Palau el president.

Pese a la presión que vuelve a crecer sobre Mazón por estos nuevos bandazos en su argumentario, Camarero ha subrayado que “ha dado todas las explicaciones” y ha tratado de desviar el foco, de nuevo, hacia el Gobierno central, a quien ha acusado de orquestar una “sucesión de bulos” sobre el president. “Primero se dijo que estaba incomunicado, la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé) dijo que lo vio dando órdenes en el Cecopi, luego se dijo que comió con Salvador Navarro (CEV), con Feijóo, con Zaplana, con Camps, con Zaplana y con Camps...toda una serie de bulos pero la realidad es que el president ya ha dado todas las explicaciones”, ha subrayado.

Ante la insistencia de los medios sobre qué hizo Mazón desde que acompaña a Vilaplana al parking Glorieta-Paz y hasta que llega al Palau, Camarero ha rechazado “entrar en el debate del minutaje” y se ha limitado a repetir que “estaba comunicado”. Además, ha señalado que le “gustaría” que “se aplicase la misma vara de medir, con el mismo nivel de exigencia en las explicaciones milimétricas, a otros miembros del Gobierno que tuvieron responsabilidades” en la emergencia del 29-O.

Entre otros, Camarero ha mencionado al presidente de la CHJ, Miguel Polo, a los dirigentes de Aemet, a Bernabé, a la ministra y líder del PSPV, Diana Morant o incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “No han dado ninguna explicación y no se les pregunta nada, cuando algo tuvieron que ver en las decisiones que se tomaron”, ha agregado incidiendo en la responsabilidad compartida en la gestión de la crisis, una teoría que la jueza de la dana ha desmontado en diversas ocasiones, remarcando que la competencia era autonómica.

Mazón, en el funeral

La portavoz del Consell ha confirmado, por otra parte, que Mazón acudirá mañana al funeral de Estado por las víctimas de la dana, pese a que algunas asociaciones han pedido que no asista. Según ha dicho Camarero, quien no ha perdido oportunidad de recordad que Sánchez no fue al funeral religioso celebrado en diciembre, lo hará “por deber, compromiso y convicción”.

Como ya hiciera la semana anterior, la dirigente popular ha cargado también contra el Ejecutivo central por “crispar” este acto al dar apoyo a esa petición de algunas asociaciones de víctimas. Camarero ha señalado que esas declaraciones están “fuera de lugar” y ha llamado a que este miércoles sea “un día de respeto y recuerdo”. “Es un día durísimo para las familias y no se debe utilizar para la confrontación. El dolor de las víctimas debe ser reconocido y acompañado, son nuestra prioridad”, ha remarcado.