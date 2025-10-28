Una jefa de servicio de Emergencias declara que Argüeso le llamó para preguntarle por el "trayecto a Xàtiva. Para Presidencia"

La jefa de servicio de Emergencias Inmaculada Piles, la funcionaria de más alto rango que ha declarado hasta ahora en la causa de la dana, ha confirmado en su declaración que era la que reportaba toda la información del episodio de lluvias a Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico de Emergencias, ahora investigado, y mando único de la emergencia desde el nivel de emergencia cero al uno (que se mantuvo durante toda la mañana del 29 de octubre (29-O) hasta que se decretó el nivel dos, a las 15 horas, en Requena-Utiel.

Piles ha leído ante la magistrada y el fiscal de la dana los mensajes que le remitió Emilio Argüeso durante esa mañana y que ya fueron desvelados por el exsecretario autonómico cuando declaró como investigado el pasado 11 de abril. Ambos intercambian continuos mensajes desde las 7.42 horas. A esa hora Aemet ya ha remitido aviso rojo para el litoral surde la provincia de València (a las 9.41 se aumentará al litoral norte) y también se ha decretado el nivel 1 de emergencia por inundaciones en la Ribera Alta. La secuencia de mensajes a través de la aplicación Whatsapp se extiende hasta las 9.51 horas.

Los mensajes entre Argüeso y Piles se retoman a las 12.05 horas, para una gestión que el secretario autonómico realiza para Presidencia de la Generalitat. "Inma porfa, necesito que me digas para llegar a Xàtiva desde València cómo se va que no esté cortado. Es para Presidencia», preguntó Argüeso a Piles. Un mensaje que la jefa de servicio ha leído en voz alta en su declaración. El alto cargo de Presidencia que se desplazó hasta Xàtiva el día de la dana fue José Manuel Cuenca, secretario autonómico del gabinete del President y Comunicación. Una petición que revela que, al menos, existía cierta preocupación por el episodio meteorológico en el gabinete del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En esos momentos la situación acababa de agravarse, ya que Emergencias acababa de decretar la alerta hidrológica en el río Magro (11.45 horas) y en el barranco del Poyo (12.20 horas) tras ser advertida por la Confederación Hidrográfica de los incrementos de caudales, según fuentes conocedoras de su declaración. Piles ha reconocido que fue ella la que tomó la decisión de decretar ambas alertas hidrológicas.