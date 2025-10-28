Mazón reclama "abandonar la confrontación" por la dana y no "alimentar suspicacias"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reclamado este martes, a las puertas del primer aniversario de la dana del 29-O, “abandonar la confrontación” política y no “alimentar suspicacias” que “sólo añaden más duelo al duelo” y “restan foco a los avances” en la reconstrucción. De nuevo en el centro de la polémica después de que Levante-EMV desvelara un nuevo cambio de versión sobre su actividad de esa tarde fatídica, el jefe del Consell ha vuelto a negar preguntas a los medios de comunicación durante la presentación de un convenio entre la Generalitat, la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para “agilizar” el plan Endavant.

El president ha anunciado que este miércoles habrá un pleno extraordinario para aprobar una declaración institucional. Además, será día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana. "Es una semana de dolor, recuerdo y reconocimiento. La memoria de una tragedia sin precedentes alienta y explica la necesidad de unirnos en un sentido homenaje colectivo. Sufrimos un fenómeno natural sin precedentes. Conocimos hasta dónde puede ser de cruel la naturaleza. También conocimos la solidaridad, desde la C. Valenciana y toda España y fuera de nuestras fronteras. Siempre agradeceremos la solidaridad", ha dicho Mazón tras finalizar la firma protocolaria de este convenio.

En cuanto a la recuperación, el jefe del Consell señala que la labor de reconstrucción "ha empezado hace mucho tiempo, buscando siempre el mayor nivel colaboración con el Gobierno. La recuperación es cuestión de estado. Y afrontar en solitario la tarea reconstrucción no puede ser. Es importante trasladar un mensaje de responsabilidad compartida de admiistraciones en la reconstrucción, que la cooperación sea efectiva de una vez", ha dicho Mazón.

En este sentido, el jefe del Consell ha señalado que se ha ampliado de 20 a 40 millones el presupuesto de ayudas para la reactivación económica de los municipios. El convenio pasó de 5 a 20 y ahora se duplica a 40. Mazón ha insistido también en la idea de celebrar una comisión mixta con el Gobierno de España.