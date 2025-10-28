UGT alerta de la pérdida de cientos de pediatras y médicos de familia a final de año

El próximo 27 de diciembre finaliza la prórroga establecida por el Real Decreto-ley 20/2022 que permitía a más de un centenar de pediatras y médicos de familia disfrutar de una jubilación activa, es decir, seguir trabajando a cambio de percibir el 75 % de su pensión. Ante esta situación, UGT alerta de la pérdida de facultativos y de la sobrecarga asistencial para el resto de la plantilla en un contexto en el que hay ya un déficit de profesionales; son 600 según la última actualización dada por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante el primer trimestre del año.

Lo ha hecho en un escrito remitido a la directora general de Personal, Amparo Pinazo, en la que se le pide información sobre el número total de profesionales en esta situación, así como el departamento de salud en el que ejercen y la cantidad de pacientes a los que asisten. Fuentes oficiales de la dirección general de Sanidad, explican que "son pocos" los médicos en esta situación, aunque no podían concretar la cifra exacta este lunes.

Impacto en la asistencia

La entidad pone el foco en la merma de la calidad del servicio que supondrá esta jubilación definitiva de los profesionales médicos, que se traducirá en un aumento de las demoras para los pacientes, una caída de la accesibilidad a la asistencia en las zonas rurales y una mayor presión para los hospitales, a donde se dirigirá la población en caso de no poder ser atendida en Atención Primaria.

La situación será más grave en las zonas de difícil cobertura. "En Orihuela, se perderá un tercio de la plantilla", explican fuentes de UGT. Cabe recordar que Sanidad ha convocado un concurso de méritos con casi un millar de plazas en estas áreas, casi 200 de ellas serán de facultativos. Sin embargo, el sindicato explica que su salida repercute directamente en la calidad asistencial, el control de patologías crónicas y el seguimiento pediátrico, comprometiendo la prevención y el diagnóstico precoz en la infancia.

Sin candidatos en bolsa

El principal problema es, básicamente, que no hay médicos. No los hay en las bolsas de Medicina Familiar y Pediatría, como ha publicado varias veces Levante-EMV. De hecho, solo en Pediatría había 126 vacantes en la sanidad pública, esa fue la cifra ofrecida por el conseller en junio.

En el escrito, UGT resalta la necesidad de "adoptar medidas urgentes preventivas" que adopten "políticas activas" para evitar un deterioro del sistema y que ofrezcan una estabilidad laborar y una fidelización de los profesionales. Una de las propuestas por el sindicato es la prórroga del Real Decreto en una versión autonómica hasta que se resuelva la incorporación definitiva del concurso de méritos en marcha. Sin embargo, fuentes de la Generalitat explican que la prórroga "solo la puede proponer y autorizar el Ministerio" al tratarse de un real decreto-ley.