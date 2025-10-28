El PSPV pide a Vilaplana entregar en las Corts el ticket del parking del 29-O

El PSPV ha pedido este martes a la periodista Maribel Vilaplana que entregue de forma voluntaria a la comisión de investigación de la dana en las Corts el ticket del parking y el cargo de la tarjeta con fecha y hora de la tarde del 29 de octubre después de que se conociera que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, le acompañó hasta el lugar donde tenía el coche estacionado mientras ambos comían en El Ventorro.

Así lo ha trasladado este martes el síndic socialista Jose Muñoz tras registrar la petición en el parlamento valenciano con el objetivo de "ayudar a la comisión de investigación para esclarecer los hechos". No obstante, la petición es que entregue este justificante, donde se vería el detalle de la hora a la que abandonó el aparcamiento público de Glorieta Paz, de forma voluntaria porque no se encuentra en el plan de trabajo y difícilmente PP y Vox apoyarán la reclamación de este resguardo a la comisión.

La petición de los socialistas llega porque, según ha indicado Muñoz, "ya no nos fiamos de Mazón ni de sus múltiples versiones por eso queremos que nos acrediten con documentos la fecha, hora y lugar donde estaba el president la fatídica tarde de la DANA" y ha subrayado que "hay una obligación moral de dar toda la información". Además, ha recordado que "lo que necesitan las víctimas es reparación, justicia y verdad, y para conseguirlo solo podemos seguir el camino de la colaboración".

El portavoz del PP en la comisión de investigación, Fernando Pastor, habla con la presidenta de la comisión, Miriam Turiel, en una imagen de archivo. / José Cuéllar/Corts

Muñoz ha remarcado que le piden esta información a ella "como se la pediríamos a cualquier ciudadano o ciudadana que, por humanidad, tienen la obligación moral de dar toda la información a su alcance para saber qué hizo el president de la Generalitat Valenciana" y ha insistido en que "necesitamos conocer la verdad para poder avanzar".

Cambio de versión

Este periódico publicó el pasado fin de semana que Mazón había acompañado a Vilaplana hasta el aparcamiento público después de su comida en el céntrico restaurante lo que suponía un cambio respecto a las explicaciones que había dado hasta la fecha el jefe del Consell en las que indicó que tras salir del establecimiento se fue al Palau de la Generalitat. Es más, en varias entrevistas dio hasta el desglose de las calles que recorrió sin incluir en ellas el paso por el parking que hubiera requerido un desvío en el itinerario.

Está previsto que Vilaplana comparezca como testigo ante la jueza de instrucción que investiga la causa de la dana el próximo lunes 3 de noviembre mientras que para más adelante se espera su comparecencia en el Congreso, donde su nombre sí que se ha incluido en el plan de trabajo. No lo está ni en la comisión de las Corts ni en la del Senado donde PP y Vox en la primera y el PP en solitario en la segunda tienen el control.