El Colegio de Psicología da ayuda psicológica gratuita a 5.500 personas de la zona cero de la dana

Más de 5.500 personas afectadas por la dana del 29-O han recibido asistencia psicológica gratuita desde principios de ese año; 2.261 en intervenciones individuales y otras 3.244 en terapias de grupo. Lo han hecho participando en el "Plan de recuperación desde la Psicología para las poblaciones afectadas por la dana" llevado a cabo por el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana (COPCV) y la Fundación Mutua Madrileña en 13 de los municipios de la zona cero; en aquellos en los que su ayuntamiento ha decidido adherirse al programa.

Se trata de una asistencia de "acompañamiento" y al margen de la clínica realizada por la Conselleria de Sanidad, en los centros de salud y las siete Unidades de Trauma habilitadas; y por el Ministerio de Sanidad a través de las 12 Unidades de Salud Mental en Emergencias (USME). Por eso, el portavoz del proyecto, Salvador Almenar, explica a Levante-EMV -en un reportaje en el que se daba una visión de la contribución del programa, a través de la experiencia de Yolanda, una de las afectadas- que han servido de "amortiguador" y de "prevención" para evitar el desarrollo de cuadros psicológicos graves, como el estrés postraumático o el agudo. Su objetivo es "mejorar la salud mental y el bienestar psicológico individual y colectivo de la población afectada".

Yolanda Fidalgo, afectada por la dana, junto a su terapeuta Jorge Rososzka y Salvador Almenar. / L-EMV

Casi 2.000 casos de estrés agudo

Pese a este programa preventivo, Sanidad cifra en 2.000 las personas diagnosticadas por una de estas dos dolencias, una cifra mucho menor a la estimada inicialmente cuando se pensó, teniendo en cuenta los pocos datos registrados en otras catástrofes similares, que la incidencia podía ser del 40 % de la población afectada. Según una encuesta epidemiológica de la Generalitat, la cifra se queda en el 27,6 %.

La mayoría de las personas atendidas por el programa del COPCV tienen entre 30 y 65 años, una franja de edad muy amplia, pero que recoge a la mayoría de los que han necesitado acompañamiento psicológico. Son casi siete de cada 10 -el 69 %- de los pacientes en las intervenciones individuales, como Yolanda; y el 36,21 % de los participantes en las sesiones grupales; en esta segunda tipología de asistencia están más cercanos a otras franjas de edad. En ambos casos, los adolescentes entre 18 y 20 años son los que menos participan en las sesiones individuales al representar solo el 3 % del total; mientras que los adolescentes entre 14 y 19 años solo son el 4,93 % de los asistentes a las sesiones grupales.

La reunión de la USME en Catarroja ha contado con la ministra Mónica García que ha escuchado a los afectados por la dana / Rober Solsona/EP

Los síntomas más habituales

Los casi 20 profesionales del programa han podido identificar las consecuencias psicológicas derivadas de las vivencias del 29-O. La más extendida son los síntomas psicosomáticos que afectan al 90 % de la población de la zona cero de la dana; estos son, entre otros, dolores físicos, trastornos del sueño y alimentación o fatiga generalizada. También una gran mayoría, el 70 %, presenta alteraciones emocionales, tales como tristeza prolongada, desesperanza, agitación o frustración.

Menor incidencia han tenido las alteraciones cognitivas -pensamientos negativos constantes o dificultades para tomar decisiones-, evidentes en el 46 % de los participantes; y los problemas en las relaciones interpersonales, como aislamiento y evitación social, que se manifiestan en el 42 %. Solo un 11 % presenta crisis de identidad y cuestionamiento vital.

Según el decano del COPCV, Francisco Santolaya, estos datos "corroboran la necesidad de las intervenciones psicológicas" que, en los casos de sintomatología persistente, pueden requerir "tratamiento continuado y especializado" entre uno y tres años. Por eso, el objetivo es mantener y alargar el programa para "consolidar los logros alcanzados" y seguir construyendo comunidades "más resilientes, cohesionadas y psicológicamente preparadas" frente a emergencias futuras.