La sede del PSPV se tiñe por el 29-O: "Prou!"
La manifestación del pasado sábado no pasó por la calle Hospital de València, pero desde este martes uno de sus edificios también reclama la dimisión de Carlos Mazón. Así se ve en una de las ventanas de la sede del PSPV que este martes ha teñido los vinilos que se ven sobre su fachada para lanzar un mensaje reivindicativo de cara al aniversario de la dana del 29 de octubre.
En concreto, en los cristales pone '229', en recuerdo del número de fallecidos en la riada de hace casi un año y 'Mazón dimissió', ambos carteles en letras blancas sobre un fondo negro. Al lado, en letras blancas sobre un fondo rojo se lee 'Prou!'. De hecho, los socialistas han compartido en sus redes sociales el proceso en el que en la mañana del martes se colocaba la nueva imagen sobre las ventanas.
