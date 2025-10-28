Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La V-30 concentra las mayores retenciones del tráfico en Valencia

Un accidente en la A-7 a primera hora de la mañana en sentido Barcelona a la altura de Paterna ha complicado el tráfico en Valencia

La V-30 concentra los mayores atascos este martes por la mañana

La V-30 concentra los mayores atascos este martes por la mañana / DGT

J.R.

València

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia, sobre todo, en el acceso y la salida de València dentro de su área metropolitana. Según informa la Dirección General de Tráfico, hay congestión en la carretera V-30 en sentido Puerto de València, con circulación lenta de dos kilómetros a la altura de Xirivella y otros dos kilómetros en la vía previa, la CV-30, de entrada a Paterna.

En el otro lado del nuevo cauce del río Turia también hay complicaciones en el tráfico en Valencia, unos cuatro kilómetros en sentido A-7 en dirección Barcelona, al bypass de Paterna, según la DGT.

Otras retenciones

En la carretera V-21 hay un vehículo averiado que ocupa el arcén y hay circulación lenta en el tráfico en Valencia por el efecto mirón de entrada a València. Hay otro kilómetro de retención en A-3 de entrada a València; otros dos kilómetros en Paterna sentido carretera A-7 y otros cuatro en Riba-roja. En la CV-36 también hay otros dos kilómetros de entrada a València, lo mismo ocurre en la CV-35 de entrada a València a la altura de Burjassot.

Accidente en la A-7

Un accidente en la A-7 a primera hora de la mañana en sentido Barcelona a la altura de Paterna ha complicado el tráfico en Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico porque los vehículos ocupaban los arcenes y el carril izquierdo, cerrado al tráfico. Tras el alcance, la circulación se ha reordenado, según informa la Dirección General de Tráfico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents