La V-30 concentra las mayores retenciones del tráfico en Valencia

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia, sobre todo, en el acceso y la salida de València dentro de su área metropolitana. Según informa la Dirección General de Tráfico, hay congestión en la carretera V-30 en sentido Puerto de València, con circulación lenta de dos kilómetros a la altura de Xirivella y otros dos kilómetros en la vía previa, la CV-30, de entrada a Paterna.

En el otro lado del nuevo cauce del río Turia también hay complicaciones en el tráfico en Valencia, unos cuatro kilómetros en sentido A-7 en dirección Barcelona, al bypass de Paterna, según la DGT.

Otras retenciones

En la carretera V-21 hay un vehículo averiado que ocupa el arcén y hay circulación lenta en el tráfico en Valencia por el efecto mirón de entrada a València. Hay otro kilómetro de retención en A-3 de entrada a València; otros dos kilómetros en Paterna sentido carretera A-7 y otros cuatro en Riba-roja. En la CV-36 también hay otros dos kilómetros de entrada a València, lo mismo ocurre en la CV-35 de entrada a València a la altura de Burjassot.

Accidente en la A-7

Un accidente en la A-7 a primera hora de la mañana en sentido Barcelona a la altura de Paterna ha complicado el tráfico en Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico porque los vehículos ocupaban los arcenes y el carril izquierdo, cerrado al tráfico. Tras el alcance, la circulación se ha reordenado, según informa la Dirección General de Tráfico.